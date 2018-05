Watt Street vorbörslich wenig bewegt

Der Dow Jones ging am Donnerstag mit einem Abschlag von 0,30 Prozent bei 24'811,14 Punkten in den Feierabend. Am Freitag dürfte er etwas schwächer in den Handel starten. Der NASDAQ Composite ging indes 0,02 Prozent marginal schwächer bei 7'424,43 Zählern aus dem Handel. Am Freitag pendelt er vorbörslich um den Vortagesschluss.

Der "Korea-Schreck" mit der Absage des Gipfeltreffens mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong Un durch US-Präsident Donald Trump scheint an der Wall Street verdaut. Bereits am Vortag ist erkennbar gewesen, dass Anleger nur im ersten Moment die Luft anhielten - zumal das Regime am Willen eines Gipfeltreffens festhält, sich dann aber schnell wieder anderen Themen widmeten. Die Aufmerksamkeit gilt am Freitag der US-Konjunktur, deren Zustand unter anderem durch den Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter im April charakterisiert wird. Dieser ist im April gesunken. Wie das US-Handelsministerium berichtete, fielen die Orders gegenüber dem Vormonat um 1,7 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten mit einem Rückgang von 1,5 Prozent gerechnet. Der Vormonatswert wurde auf plus 2,7 (vorläufig: plus 2,6) Prozent leicht nach oben revidiert. Zudem steht die Revision der Verbraucherstimmung an. Darüber hinaus äussern sich auch mehrere Vertreter der Federal Reserve - so auch US-Notenbankgouverneur Jerome Powell.

Der Aktienterminmarkt suggeriert einen gut behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt. Händler erwarten kein signifikantes Anspringen der Kauflaune, denn mit dem Feiertag am Montag wartet ein langes Wochenende auf die Anleger. Angesichts der zahlreichen Krisenherde - allen voran die protektionistische Politik von US-Präsident Trump und die stockenden Handelsgespräche dürfte die Neigung, mit zuviel Risiko in den Büchern ins lange Wochenende zu gehen, nicht sehr ausgeprägt sein, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones