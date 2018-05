SMI und DAX vor leichter Erholung

Der SMI zeigte sich im Donnerstagshandel nach einem kaum bewegten Start volatil. Zwar arbeitete sich das Börsenbarometer zwischenzeitlich auf grünes Terrain vor, allerdings gelang es nicht, die Gewinne bis zur Schlussglocke zu halten. Der SMI verlor 0,36 Prozent auf 8'763,21 Punkte. Der SLI und der SPI beendeten den Donnerstag ebenfalls schwächer.

Der Schweizer Aktienmarkt zeigt sich am Donnerstag im vorbörslichen Geschäft leicht fester und setzt damit zu einer Erholungsbewegung nach dem bisher schwachen Wochenverlauf an. Die Vorgaben aus den USA sind leicht positiv, während aus Asien gemischte Signale kommen. Während die Börse in Tokio etwas zulegt, büssen die Handelsplätze in China, Hongkong und Südkorea alle an Terrain ein.

Die Unsicherheit an den Börsen sei zurück, meint ein Marktteilnehmer.

Am hiesigen Markt stehen die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta erneut im Fokus, die am Vortag einen Kurseinbruch von über einem Viertel erlitten hatten.

DAX fester erwartet

Der DAX zeigte sich am Donnerstag nach einem schwächeren Start zunächst nahe der Nulllinie. Am Nachmittag sackte der deutsche Leitindex jedoch kräftig ab und wies schlussendlich einen Abschlag von 0,94 Prozent auf 12'855,09 Zähler aus.

Der DAX dürfte sich am Freitag ein Stück weit von seinen Vortagsverlusten erholen. Er würde damit sein bisheriges Wochenminus von 1,70 Prozent etwas reduzieren, bleibt aber auf Kurs für die erste Verlustwoche seit März.

Die Themen bleiben derweil dieselben: Geopolitik und Handelskonflikte. Der von US-Präsident abgesagte Nordkorea-Gipfel und seine Prüfung von Einfuhrzöllen für Automobile hatten die Märkte schon am Vortag belastet. Ausserdem wird gespannt nach Italien geblickt, wo die designierte neue Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischer Lega im Blick der Anleger bleibt.

Wirtschaftlich steht zu Wochenschluss vor allem der ifo-Index für Mai im Blickfeld. Laut Marktbeobachter Michael Hewson gibt es derzeit einige Bedenken, dass ein konjunkturell schwächeres erstes Quartal in das zweite Jahresviertel übergehen könnte. "Der ifo könnte diese Bedenken entweder lindern oder verstärken", so der Experte.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / awp