Asiens Börsen unentschlossen

Während der Nikkei 225 aktuell bei 22'449,83 Punkten um den Vortagesschluss pendelt, kann sich auch der Shanghai Composite auf dem chinesischen Festland nicht deutlich für eine Richtung entscheiden. Er pendelt um 3'152,29 Zähler. Lediglich der Hang Seng in Hongkong fällt indes 0,29 Prozent auf 30'672,24 Indexpunkte zurück.

Mit nur leichten Abgaben reagieren die Börsen in Asien am Freitag auf die neuesten Entwicklungen um Nordkorea. US-Präsident Donald Trump hat das geplante Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un überraschend abgesagt. Der isolierte Staat drohte im Anschluss mit einer atomaren Auseinandersetzung, was Trump sogleich mit einer Gegendrohung beantwortete. Die Nuklearwaffen der USA seien "derart massiv und schlagkräftig, dass ich zu Gott bete, dass sie niemals zum Einsatz kommen", schrieb er.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones