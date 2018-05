Trump sagt Nordkorea-Gipfel ab: Wall Street rauscht ab

Am Donnerstag dominieren an der Wall Street die Bären.

Der Dow Jones ging mit Abschlägen in den Handelstag und fällt im weiteren tiefer. Der NASDAQ Composite pendelte zwischenzeitlich um die Nulllinie, kotiert derzeit aber auch deutlich im Minus.

Die immer klarer zu Tage tretende Politik des Protektionismus von US-Präsident Donald Trump dämpft die Stimmung an der Wall Street - auch die Zuspitzung des Koreakonflikts belastet. Am Vortag bedurfte es schon eines unerwartet taubenhaft ausgefallenen Sitzungsprotokolls der US-Notenbank, um die Aktienindizes knapp ins Plus zu hieven. Die Handelsgespräche mit China kommen nicht recht voran, da macht Trump mit der Prüfung von Importzöllen auf Kraftfahrzeuge ein neues Fass auf. Zudem scheint das Gipfeltreffen zwischen dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-Un und Trump endgültig gestrichen zu sein. Der isolierte Staat droht dagegen unverhohlen mit einer atomaren Auseinandersetzung.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones