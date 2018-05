SMI legt zu -- DAX unentschlossen

Der heimische Aktienmarkt kann am Donnerstag nach einem verhaltenen Start zulegen.

Der SMI begann den Donnerstagshandel kaum verändert bei 8'795,78 Punkten und bewegte sich auch zunächst kaum. Aktuell klettert er jedoch weiter in die Gewinnzone. Währenddessen können auch der SLI und der SPI zulegen.

Die europäischen Aktienmärkte zeigen sich im Frühhandel am Donnerstag angesichts der weiter eingetrübten Nachrichtenlage widerstandsfähig. Nach den teils herben Verlusten am Vortag tendieren sie überwiegend seitwärts. Zu den jüngsten Belastungsfaktoren wie dem Handelskonflikt zwischen den USA und China, den wieder zunehmenden Spannungen zwischen den USA und Nordkorea, der politischen Entwicklung in Italien und enttäuschenden Konjunkturdaten aus der EU ist die Drohung aus den USA mit der Einführung von Importzöllen auf Autos und Autoteile hinzugekommen.

Auf der positiven Seite findet sich lediglich das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung vom Vorabend. Es wird als taubenhaft interpretiert, weil es keine Signale einer aggressiveren Zinserhöhungspolitik enthält.

Im Fokus des hiesigen Marktes stehen Vontobel, die die Privatebanking-Tochter Notenstein La Roche von Raiffeisen übernimmt, sowie Aryzta, die überraschend Quartalszahlen veröffentlicht hat.

DAX unentschlossen

Der DAX eröffnete 0,16 Prozent tiefer bei 12'955,94 Zählern. Im weiteren Verlauf pendelt er um den Vortagesschluss.

Der DAX hat nach dem Kursrutsch zur Wochenmitte einen Stabilisierungsversuch unternommen. Am Mittwoch hatten unter anderem neu aufgeflammte Befürchtungen im Handelsstreit zwischen den USA und China das Börsenbarometer nach unten gedrückt.

"Die Unsicherheit ist an die Börsen zurückgekehrt", schrieb Marktanalyst Milan Cutkovic vom Handelshaus AxiTrader. "Die Entwicklungen in Italien könnten für die Europäische Union zu einem grossen Problem werden, das können die Aktienmärkte nicht länger ignorieren." Das Land steht vor einem "historischen Wandel": Nach einer fast drei Monate langen Hängepartie ist der Weg für die erste Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechtspopulistischer Lega endgültig frei.

