SMI tiefer gestartet -- DAX mit solidem Start

Am Dienstag geht der heimische Aktienmarkt mit kleinen Abschlägen in den Handel.

Der SMI muss zu Handelsbeginn etwas abgeben. Der SLI und der SPI zeigen sich indes wenig verändert.

Der Schweizer Aktienmarkt dürfte sich am Dienstag zunächst mit tieferen Notierungen präsentieren. Der Dow Jones Industrial hat im Montagshandel knapp im Minus geschlossen und dabei gegenüber dem Stand zum Europaschluss noch etwas nachgegeben. Steigende Anleiherenditen hatten die Kauflaune die Börsianer in den USA gedämpft. Die Rendite zehnjähriger US-Anleihen liegt nun bei nahezu 3 Prozent, was Treasurys für Anleger attraktiver macht.

Auf der Unternehmensseite stehen die Papiere des Logistikkonzerns Kühne+Nagel nach Zahlen im Fokus.

DAX startet freundlich

Der DAX eröffnet mit einem kleinen Plus von 0,24 Prozent bei 12'602,41 Zählern.

Zum Wochenstart hatte sich der DAX eher lethargisch gezeigt. Der Index versucht weiterhin, die Marke von 12'600 Punkten nachhaltig zu überschreiten. Laut dem charttechnischen Analysten Martin Utschneider von Donner & Reuschel ist nun die Barriere bei 12'651 Punkten besonders wichtig. "Sollte diese nachhaltig überhandelt werden, dann ist das ein gutes Zeichen für weiter anziehende Kurse im DAX."

In Deutschland beginnt die Berichtssaison mit den Quartalszahlen des Software-Konzerns SAP.

Veröffentlicht wird am Vormittag ausserdem das Ifo-Geschäftsklima: Experten erwarten bei dem wichtigsten deutschen Konjunkturbarometer im April erneut einen Rückgang. Der Aufschwung dürfte weniger Dynamik erkennen lassen. Wegen der zuletzt weltweit angespannten Handelsbeziehungen im Zuge der von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Importzölle dürften zudem die Anleger dem Treffen zwischen Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und Donald Trump an diesem Dienstag besondere Aufmerksamkeit schenken. Am Freitag ist Bundeskanzlerin Angela Merkel zu Gast bei Trump.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / awp