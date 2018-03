SMI und DAX gehen rot ins Wochende

Der SMI rutschte nach einem schwachen Start unter die Marke von 8'600 Punkten - zeitweise fiel er sogar auf neue Jahrestiefstwerte. Am Ende ging er 0,80 Prozent im Minus bei 8'569,08 Punkten aus dem Handel.

Der SPI verlor am Freitag ebenfalls kräftig und ging mit Abschlägen von 0,77 Prozent auf 10'006,38 Zählern in den Feierabend. Der SLI musste indes bis zur Schlussglocke 0,79 Prozent auf 1'409,23 Indexpunkte abgeben.

Die Furcht vor einem Handelskrieg setzte auch am Freitag den europäischen Börsen erheblich zu. US-Präsident Donald Trump hatte am Vortag ein Memorandum unterzeichnet und Zölle auf chinesische Importe von bis zu 60 Milliarden Dollar angekündigt. Die chinesische Regierung konterte, indem sie Gegenmassnahmen auf US-Importe im Wert von 3 Milliarden Dollar in Aussicht stellte. Betroffen sind vor allem landwirtschaftliche Produkte. Die Zölle auf Stahl- und Aluminium-Produkte treten bereits am Freitag in Kraft. Dass die Europäer davon erst einmal ausgenommen sind, ist nur ein schwacher Trost.

Trotz der Krisenstimmung erlebte Medartis ein gelungenes Börsendebüt. Die Aktien des Medizintechnikunternehmens schlossen bei 58,03 Franken und somit fast 21 Prozent über dem Ausgabepreis von 48 Franken.

DAX geht tiefrot aus dem Handel

Der DAX musste bis Handelsschluss 1,77 Prozent auf 11'886,31 Punkte abgeben und konnte damit auch die Marke von 11'900 Zählern nicht mehr halten.

"Steigende Leitzinsen und Ängste um den Welthandel sind für die Börsen eine gefährliche Mischung", sagte ein Marktteilnehmer. Besonders der DAX als "Export-Index" sei negativ betroffen. Die Commerzbank warnte davor, dass Fehlkalkulationen auf beiden Seiten zu einer Eskalation führen können. Deutschland werde sich aus einem Konflikt kaum heraushalten können - dieser stelle das Land vor eine unangenehme Wahl, schliesslich seien beide Länder äusserst wichtige Märkte für Deutschland.

finanzen.ch / awp / Dow Jones