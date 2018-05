Der Dow Jones ging deutlich leichter in den Handelstag und tendiert weiterhin schwächer. Auch der NASDAQ Composite muss abgeben.

Nachdem der Dow-Jones-Index am Vortag wieder unter die runde Marke von 25'000 Punkten gefallen ist, entfernt sich der Index am Mittwoch weiter von diesem Niveau. Im Handel verweist man auf die geopolitischen Problemfelder, die nach Signalen der Entspannung nun wieder in die andere Richtung deuteten. Für Enttäuschung sorgt, dass US-Präsident Donald Trump mit den Fortschritten der Handelsgespräche mit China offenbar nicht zufrieden ist. Hinzu kommt, dass er nach den zuletzt schärferen Tönen eine Verschiebung oder gar eine Absage seines Gipfeltreffens mit Nordkoreas Diktator Kim Jong Un nicht mehr ausschliesst. "Die Handelsrisiken dürften für die Märkte bedeutsamer sein als andere, denn sie nehmen direkten Einfluss auf die Konjunktur", meinte Chefstrategin Katie Nixon von Northern Trust Wealth Management zu den schleppenden China-Verhandlungen der Trump-Regierung. Allerdings liefert auch die US- Geldpolitik wichtige Impulse für die Finanzmärkte . Denn am Abend steht die Veröffentlichung des Sitzungsprotokolls des US-Notenbank an. Die Frage, ob die Fed im Kalenderjahr drei- oder viermal an der Zinsschraube drehen wird, ist noch immer unbeantwortet. Anleger erhoffen sich Antworten aus dem Protokoll und halten sich im Vorfeld tendenziell mit Aktienkäufen zurück.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones