Der SMI startete mit einem Verlust von 0,38 Prozent auf 8'902,36 Punkte in den Handelstag und bewegt sich auch weiterhin auf rotem Terrain. Der SLI und der SPI müssen indes ebenfalls deutlich abgeben.

Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch klar tiefer in die Sitzung gestartet, wobei der SMI die Marke von 8'900 Punkte unterschritten hat. Die Vorgaben aus den USA und aus Japan sind klar negativ. Nachdem am Montag Entspannungssignale im Handelsstreit zwischen den USA und China das Börsen-Sentiment noch gestützt hatten, meinte US-Präsident Trump am Dienstag, dass die Gespräche erst am Anfang stünden. In Marktkreisen wird nun darauf hingewiesen, dass noch kein Anlass für übertriebenen Optimismus bestehe, da es bei verschiedenen Fragen noch keine Fortschritte gegeben habe.

International gesehen bleiben die Fragen um das Zustandekommen des Gipfeltreffens zwischen dem US-Präsidenten und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sowie die Regierungsbildung in Italien im Fokus. Die künftige italienische Koalitionsregierung aus Fünf-Sterne-Partei und fremdenfeindlicher Lega stellt aus Sicht des deutschen ifo-Instituts die Grundlagen der Eurozone in Frage.

Unternehmensseitig stehen Julius Bär im Fokus. Die Bank hat am Morgen Angaben zum Geschäftsverlauf in den ersten vier Monaten gemacht, welche insgesamt positiv beurteilt wurden. Mit den verwalteten Vermögen (AuM) lag die Bank am oberen Rand der Analystenschätzungen und auch die Cost/Income-Ratio sowie die Bruttomarge fielen besser aus als erwartet. Als "In Line" wurde der Zufluss an Neugeldern gesehen.

DAX rutscht kräftig ab

Der DAX verlor zu Handelsbeginn 0,24 Prozent auf 13'138,83 Zähler. Anschliessend rutscht er tiefer in die Verlustzone.

Nach einem freundlichen Vortagsergebnis fehlt dem DAX zur Wochenmitte zunächst der Antrieb. Eine umgeschlagene Stimmung im späten US-Handel drücke am Morgen etwas auf die Kurse, sagte Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets.

Im Fokus werden nun diverse Wirtschaftsdaten aus der Eurozone stehen, die Experte McCarthy leicht rückläufig erwartet. Nachdem die Berichtssaison mittlerweile so gut wie durch ist, rücken auf Unternehmensseite nun vermehrt Hauptversammlungen ins Blickfeld.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / APA