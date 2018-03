US-Markt nach schwarzem Donnerstag stabil erwartet

Der Dow Jones scheint sich zum Wochenschluss von seinen starken Verlusten vom Vortag wieder etwas zu erholen. Vor dem Start pendelt der US-Leitindex bei 23'933,60 Punkten um die Nulllinie und dürfte mit minimalen Abschlägen starten. Am Donnerstag wies er zum Schluss einen Verlust von 2,9 Prozent auf 23'957,89 Punkte aus. Auch der NASDAQ Composite dürfte nur noch mit geringen Abschlägen eröffnen.

Zumindest sehen Marktteilnehmer Stabilisierungschancen für den Handelsverlauf angesichts der technisch als überverkauft eingeschätzten Lage. Am Donnerstag hatte der US-Aktienmarkt den grössten Absturz seit dem 8. Februar verbucht. Die Futures am Terminmarkt deuten auf eine knapp behauptete Handelseröffnung am Kassamarkt hin.

Der sich immer deutlicher abzeichnende Handelskrieg zwischen den USA und China liefere weiterhin keine Kaufgründe, heisst es. Die Börsianer sind besorgt über eine Eskalation der jüngsten Handelsstreitigkeiten. Immerhin dürfte die Abwärtsdynamik deutlich nachlassen.

Investoren suchen ihr Heil daher in den vermeintlich sicheren Häfen, allen voran dem Yen und dem Gold. Die japanische Fluchtwährung wird auf dem höchsten Stand seit der US-Präsidentschaftswahl 2016 gehandelt. "Marktteilnehmer versuchen, die potenziellen Auswirkungen der Spannungen zwischen den stärksten Volkswirtschaften der Welt auf das Wachstum abzuschätzen, und dies wird der Katalysator für die weitere Risikoaversion sein", sagt Analyst Konstantinos Anthis von ADS Securities.

>Für Interesse dürfte ausserdem noch der Börsengang des Online-Speicherdienstes Dropbox sorgen. Das Unternehmen hat den Ausgabepreis seiner Aktien vor dem Gang auf das Parkett erneut erhöht. Die Papiere sollen beim Debüt an der New Yorker Technologie-Börse Nasdaq am Freitag zu einem Einstandspreis von 21 Dollar in den Handel geschickt werden. Erst am Vortag hatte Dropbox die Preisspanne um fast ein Zehntel auf 18 bis 20 Dollar angehoben.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires