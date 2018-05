SMI etwas fester -- DAX unentschlossen

Am Dienstag weist der heimische Aktienmarkt positive Vorzeichen aus.

Der SMI konnte zu Börsenstart 0,41 Prozent auf 8'977,46 Punkte zulegen und bewegt sich auch weiterhin auf grünem Terrain, wenn auch nicht mehr so deutlich wie zu Beginn des Handelstages. Der SLI und der SPI können indes ebenfalls kleine Gewinne einfahren.

Die Beruhigung im Handelsstreit zwischen den USA und China liefert den europäischen Börsen am Dienstag Rückenwind. China will künftig mehr amerikanische Güter und Dienstleistungen erwerben. Gelöst ist der Konflikt damit aber ebenso wenig, wie die Handelsspannungen zwischen Europa und den USA. Zudem blicken die Anleger nach Italien und die Pläne der neuen Regierung. Sie will vom Sparkurs abrücken und milliardenschwere Vorhaben wie Steuersenkungen durchsetzen.

An den Finanzmärkten zogen bereits vor der offiziellen Regierungsbildung die Risikoaufschläge für italienische Staatsanleihen an und der italienische Aktienmarkt geriet unter Druck. Ansonsten hielten sich die Auswirkungen bisher allerdings in Grenzen.

Unternehmensseitig stehen Sonova im Fokus, deren Zahlen gemischt am Markt ankommen. Zwar fielen der Gewinn und die Dividende höher aus als von Analysten erwartet, der vorsichtige Ausblick bremst allerdings die Kursentwicklung.

DAX unentschlossen

Der DAX gewann zu Handelsbeginn 0,42 Prozent auf 13'132,56 Zähler. Im weiteren Verlauf fällt er jedoch etwas zurück.

Die Aussicht auf einen weiterhin florierenden Welthandel verleiht dem deutschen Leitindex nach dem verlängerten Wochenende etwas Rückenwind.

Dem DAX war erst in der vergangenen Woche ein Ausbruch über die psychologisch wichtige Marke von 13'000 Punkte gelungen. Seit dem Zwischentief Ende März summiert sich das Plus auf rund 11,5 Prozent. Der Schwung habe zwar etwas nachgelassen, doch das bedeute nicht ein Ende des Trends, erklärte Anlagestratege Christoph Geyer von der Commerzbank. Aus charttechnischer Sicht trübe sich die Lage nur langsam ein.

