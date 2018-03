Der Dow Jones startete 0,6 Prozent leichter bei 24'526,01 Zählern und rutscht im Anschluss weiter ins Minus. Auch der NASDAQ Composite leutete den Handel mit deutlich Abschlägen von 1,2 Prozent im Minus bei 7'257,55 Punkten ein und bewegt sich weiter in der Verlustzone.

Die Wall Street schloss zur Handelseröffnung am Donnerstag an ihre Vortagesverluste an. Damit setzen sich die Kurseinbussen des europäischen Handels auch jenseits des Atlantik fortsetzen. Belastung kam dabei durch die Fed-Sitzung, welche einen aggressiveren Zinspfad angedeutet habe als bisher erwartet, heisst es dazu im Handel. Eine straffere Geldpolitik gepaart mit einem immer konkreter werdenden Handelskrieg sprechen nicht für den Kauf von Aktien.

"Das höhere Tempo der Zinserhöhungen ist vor allem den Anreizen aus der US-Steuerreform geschuldet", sagte Craig Erlam vom Broker Oanda. Diese starken steuerlichen Vorteile hätten die Aktienkurse im vergangenen Jahr noch stark nach oben getrieben, so der Analyst. Aber inzwischen machten sich die Investoren vermehrt Gedanken, wie sich rasch steigende Zinsen auf die Konjunktur auswirken.

Eine weitaus grössere Tragweite als die unterschiedlichen Interpretationen zur US-Geldpolitik messen Händler der Ankündigung von US-Präsident Donald Trump bei, Strafzölle gegen China zu verhängen. Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader unterstreicht, "der Schuldige ist nicht die Geldpolitik". Im Handel rechnet man mit Zöllen auf chinesische Importe im Wert von 50 Milliarden Dollar.

Der Datenskandal bei Facebook scheint an der Börse noch nicht ausgestanden zu sein: Der Kurs des sozialen Netzwerks steht weiterhin unter Druck. CEO Mark Zuckerberg hat sich zwar entschuldigt, aber damit ist die Affäre in dem Datenmissbrauch keineswegs aus der Welt. Denn selbst die EU-Staats- und Regierungschefs werden am Donnerstag über die Affäre bei Facebook beraten.

finanzen.ch / awp international / Dow Jones