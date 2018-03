Verunsicherung an den Märkten: SMI und DAX schwächer

Der SMI ging mit einem Abschlag in den Handel und tendiert weiterhin unterhalb der Nulllinie.

Auch der SPI und der SLI weisen negative Vorzeichen aus.

Ein Deutschland herrschendes, eingetrübtes Ifo-Geschäftsklima setzen den Indizes zu. Die Vorgaben aus Übersee liefern auch wenig Orientierungshilfe. Zwar zeigte sich die US-Notenbank zuversichtlich für den bereits robusten Zustand der amerikanischen Wirtschaft, will aber dennoch das Tempo der Zinserhöhungen nicht anheben. Belastet wird die Stimmung durch die Ankündigung, dass US-Präsident Donald Trump heute ein Massnahmepaket im Kampf gegen aus seiner Sicht unfaire Handelspraktiken Chinas bekannt geben will.

Das gegen China gerichtete Paket soll Zölle und andere Massnahmen im Milliardenvolumen enthalten. US-Medien hatten zuvor berichtet, Präsident Trump wolle einen Vorschlag seines Handelsbeauftragten Robert Lighthizer, der ein Volumen von 30 Mrd USD vorgeschlagen hatte, verdoppeln. Der US-Präsident will damit auch den Kampf gegen den Diebstahl geistigen Eigentums intensivieren, für den er China verantwortlich macht.

DAX rutscht ab

Der DAX ging mit einem Verlust in den Donnerstag und bleibt auf negativem Terrain.

Die Fed-Sitzung am Vorabend habe einen aggressiveren Zinspfad angedeutet als bisher erwartet, heisst es. Allerdings sei nicht klar, wieviel davon bereits in den vergangenen Tagen eingepreist worden sei. "Die Diskussion darüber dürfte den Tag bestimmen", sagt ein Händler. Auch Technologiewerte werden am Nachmittag unter erneutem Druck erwartet, nachdem sich der Skandal um Facebook wieder zuspitzt. Per Saldo dürfte dies dazu führen, dass Anleger das Wachstumspotenzial der Aktie von nun an als gekappt betrachten und damit eines der Zugpferde der Rally bei den US-Technologieaktien in Zukunft entfällt. Wegen der hohen Gewichtung in ETF dürfte dies daher auch den breiten Markt belasten. Mit Spannung wird daneben auch auf die Einkaufsmanager-Indizes (PMI) aus Europa und den zeitgleich veröffentlichten Ifo-Index gewartet. Die These des Abverkaufs bei Aktien war neben dem Zinsanstieg auch, dass die Konjunktur ihr Top gesehen habe, so ein Händler. Sollten die PMI daher nicht wie erwartet abknicken, sei auch eine Erholung möglich.

