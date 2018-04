SMI und DAX im Minus erwartet

Der SMI tendiert vor Sitzungsbeginn auf negativem Terrain.

Während der SLI am Donnerstag 0,23 Prozent auf 1'462,17 Indexpunkte zulegen konnte, gewann der SPI marginale 0,03 Prozent auf 10'433,74 Zähler.

DAX dürfte etwas schwächer starten

Der DAX weist vorbörslich leichte Abgaben aus.

Mit einem zurückhaltenden Start in den Freitag rechnen Händler. Die Ereignisse des Vortages stecken den Marktteilnehmern in den Knochen. So hatte die Umsatzwarnung von Taiwan Semiconductor für massive Verluste bei Technologiewerten gesorgt und die überraschend schwachen Geschäftszahlen von Philip Morris erschreckten. Die Titel des Tabakkonzerns brachen an der Wall Street fast 16 Prozent ein und erlebten den schwärzesten Tag seiner Börsengeschichte. "Die Leute dachten, diese Unternehmen sind solide. Man nimmt eine Procter & Gamble oder eine Unilever und betrachtet sie als Fundament des eigenen Portfolios", sagt ein Händler. Doch nun stelle sich heraus, dass der Sektor der kurzlebigen Konsumgüter nicht so gut dastehe. "Mit Technologietiteln und Consumer Staples sind gleich zwei der schwersten und am höchsten gewichteten Sektoren in ETF von negativen Nachrichten betroffen gewesen, das erschüttert das Grundvertrauen", ergänzt ein Händler. Für einen Deckel nach oben dürfte auch der kleine Verfalltag der Optionen an den internationalen Terminbörsen sorgen.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones