Am Dienstag wiesen die grössten Indizes in Asien unterschiedliche Vorzeichen aus.

Der Nikkei 225 schloss 0,47 Prozent schwächer bei 21'380,97 Punkten. Auf dem chinesischen Festland legte der Shanghai Composite dagegen 0,35 Prozent auf 3'290,64 Zähler zu. Der Markt in Hongkong präsentierte sich ebenfalls fester, der Hang Seng weis einen Aufschlag von 0,11 Prozent auf 31'549,93 Punkte aus.

Etwas stärkere Einbussen zu Beginn wurden im Verlauf verringert und einige Aktienmärkte schafften sogar den Dreh ins Plus. Die Marktteilnehmer hätten den Rücksetzer an den US-Börsen, ausgelöst von sehr schwachen Kursen im Technologiesektor, mit etwas Abstand eher gelassen zur Kenntnis genommen, hiess es.

Für Asien-Pazifik-Anlageexperte Jack Siu von der Credit Suisse eröffnen die jüngsten Abgaben eher Kaufgelegenheiten. Er rät seinen Kunden zu Käufen von Aktien in Europa, China und Korea und empfiehlt besonders Technologie- und Finanzwerte.

Das Treffen der US-Notenbanker sorgte derweil wegen der damit verbundenen Unwägbarkeiten weiter dafür, dass sich die Kaufneigung am Aktienmarkt in Grenzen hielt. Eine Zinserhöhung gilt zwar als ausgemacht, was die Fed darüber hinaus beispielsweise in ihren Zinsprojektionen kommunizieren wird, ist aber weniger sicher. Weiter dämpfend auf die Stimmung wirkten daneben die jüngsten handelsprotektionistischen Massnahmen der USA.

finanzen.ch / Dow Jones