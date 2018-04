Bilanzen im Mittelpunkt: SMI und DAX um Nulllinie

Am Donnerstag wagen sich Anleger am heimischen Aktienmarkt nicht so recht aus der Deckung.

Der SMI eröffnete fester, fällt nun jedoch auf das Vortagesniveau zurück.

Der SLI und der SPI pendeln ebenfalls um die Nulllinie.

Im Mittelpunkt am heimischen Aktienmarkt stehen heute ganz klar Quartalsausweise. So haben bereits vor Handelsstart die Blue Chips Novartis, Nestlé und ABB ihre Bücher geöffnet. Auch einige Nebenwerte wie Sulzer und Panalpina veröffentlichten bereits vor Handelsstart ihre aktuelle Bilanz.

Die Vorgaben für den Handelstag waren leicht freundlich. In den USA hatten die Märkte am Vorabend zwar keine klare Richtung gefunden und leicht tiefer geschlossen, in Asien ging es am Morgen dafür jedoch etwas nach oben. Das "Beige Book" des Fed lieferte keine Impulse. Am Vormittag wird die Leistungsbilanz der EU veröffentlicht. Am Nachmittag folgen aus den USA die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sowie der Frühindikator.

DAX kommt kaum vom Fleck

Der DAX kam zur Börseneröffnung kaum vom Fleck und tendiert weiterhin seitwärts.

Vor allem der DAX habe den Vortag zu einer Konsolidierung der 12'600er-Marke genutzt und könne nun nach oben ausbrechen. Auf der Agenda steht nun ein Test der 200-Tagelinie bei rund 12'670 Punkten. Kurstreiber sei dabei die Entspannung um geopolitische Risiken wie Syrien und Nordkorea, die Rally der Rohstoffwerte und ein starker Start in die Berichtssaison. Vor allem der langfristige Ausbruch des Ölpreises wird als positiver Indikator gesehen. Im Rahmen der US-Öllagerdaten wurde klar, dass die US-Produktion nicht mehr mit dem gleichen Tempo gesteigert werden konnte wie zuvor. Damit findet eine steigende Nachfrage nur noch in steigenden Preisen ihr Ventil, zumal die Produktion der OPEC-Staaten sinkt. Konjunkturell sei das ein sehr gutes Zeichen. "Bei einem hohen Auslastungsgrad der Weltwirtschaft steigt die Nachfrage nach Rohstoffen (...)", merkte ein Rohstoffexperte. Der Ausbruch an den Rohstoffmärkten zeigt sich dabei auf ganzer Breite, denn Kupfer legte auch 2,6 Prozent zu und unterstreicht damit die industrielle Nachfrage. Und zudem profitieren Aluminium und Nickel von Sanktionen gegen Russland.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / awp