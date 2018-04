Asiatische Aktienmärkte im Plus

Am Donnerstag legen die Aktienmärkte in Fernost erneut zu.

Der Nikkei 225 tendiert derzeit (07:00 Uhr MESZ) 0,42 Prozent im Plus bei 22'252 Punkten, während der Shanghai Composite 0,97 Prozent auf 3'121,51 Zähler zulegt. Der Hang Seng weist einen Aufschlag von 1,28 Prozent auf 30'672,29 Punkte aus.

Der Anstieg des Ölpreises auf ein neues Dreieinhalbjahreshoch treibt die Kauffreude der Investoren an. Der Anstieg der US-Ölproduktion hat sich derweil in der vergangenen Woche verlangsamt. Daneben kommen leicht positive Vorgaben von der Wall Street. Und noch immer sorgt auch die Erleichterung über die milde Entspannung im Nahen Osten und im Handelskrieg für Kursgewinne. Auch die Friedenssignale in Korea passen da ins Bild.

Daneben verweisen Teilnehmer auch auf die gesunde globale Wirtschaft. So erinnert Chefmarktstratege Michael McCarthy von CMC Markets daran, dass die jüngsten Konjunkturdaten eine unerwartete starke Industrienachfrage belegt hätten: "Möglicherweise unterschätzen wir die Stärke des Aufschwungs in der weltweiten Wirtschaft." Zum lange schwelenden und lastenden amerikanisch-chinesischen Handelsstreit sagt McCarthy: "Es ist kein Handelskrieg. Es geht um Verhandlungen. Und das ist für Anleger deutlich angenehmer."

finanzen.ch / Dow Jones