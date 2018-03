Die Aktienmärkte in den Vereinigten Staaten kotieren am Montag deutlich in der Verlustzone.

Der Dow Jones startete schwächer in den Handel und gibt derzeit weiter deutlich ab. Insgesamt fiel er heute bereits deutlich stärker als in der gesamten Vorwoche. Damit steht der US-Leitindex - aufs Jahr 2018 gesehen - wieder im Minus. Auch der NASDAQ Composite muss aktuell kräftige Verluste verzeichnen. Sein Minus entspricht dem höchsten Verlust seit sechs Wochen.

Hohe Verluste schwergewichteter Technologiewerte sowie ein drohender weltweiter Handelskrieg werfen die US-Aktienmärkte zum Wochenauftakt weit nach hinten. Zudem würden sich viele Anleger vor der anstehenden Sitzung der US-Notenbank Fed mit neuen Engagements zurückhalten oder sich gar von Positionen trennen, heisst es. Deutlich sichtbar ist die hohe Verunsicherung im Verlauf des als Angstbarometer bekannten Vix-Index, der am Montag um fast 40 Prozent nach oben schnellte. Der Vix misst die kurzfristig erwarteten Schwankungen des S&P 500.

Bereits in der Vorwoche war es mit Sorgen um einen drohenden Handelskrieg deutlich nach unten gegangen, lediglich am Freitag hatte es eine Mini-Erholung gegeben. Daneben steht die US-Notenbanksitzung am Mittwoch im Blick. Eine Zinserhöhung gilt als sicher, doch erhoffen sich Teilnehmer Aufschluss über die weitere Geldpolitik in diesem Jahr. Im wesentlichen geht es dabei um die Frage, ob es 2018 insgesamt drei oder vier Zinsanhebungen geben wird. Orientierung hierzu wird es am Montag nach aktuellem Stand aber kaum geben, denn Konjunkturdaten oder Reden von Fed-Vertretern stehen nicht auf der Agenda.

Unter den Einzelwerten stehen Facebook im Blick. Das soziale Netzwerk hat einen Sturm der Kritik über die Praktiken entfacht, wie es Dritten Zugang zu Nutzerdaten ermöglicht. So soll die Datenanalysefirma Cambridge Analytica Millionen von Facebook-Profilen ohne die Genehmigung der Nutzer angezapft haben. Cambridge Analytica wird eine Verbindung zur US-Präsidentschaftskampagne von Donald Trump nachgesagt. Laut Facebook soll die Gesellschaft die Daten jahrelang missbräuchlich aufbewahrt haben, obwohl Cambridge Analytica eine Löschung der Daten zugesichert habe.

