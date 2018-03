Der SMI tendierte zum Handelsstart marginal leichter und weitet seine Verluste derzeit aus.

Auch der SLI und der SPI kotieren in der Verlustzone.

Am Markt heisst es, der Fokus der Investoren richte sich schon jetzt auf den weiteren Wochenverlauf. Zur Wochenmitte steht in den USA der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an - der erste unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell. Bevor es aber so weit ist, steht gerade für die hiesigen Investoren noch eine stark gefüllte Agenda am morgigen Dienstag an. Entsprechend rechne man im Vorfeld zum Wochenauftakt mit einem eher ruhigen Verlauf. Für Gesprächsstoff könnte das G-20-Treffen Finanzminister und Notenbankchefs in Buenos Aires sorgen.

DAX im Minus

Der DAX eröffnete mit einem Abschlag von 0,35 Prozent bei 12'346,51 Punkten und bleibt auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain.

"Der Verfall hat tendenziell gestützt, das ist nun erst einmal Geschichte", sagt ein Marktteilnehmer. Nun träten wieder die Belastungsfaktoren wie der Handelsstreit in den Vordergrund. "Ohne Lösung sehen die Anleger die Risiken für die Unternehmensgewinne, und damit gibt es eine latente Verkaufsbereitschaft", sagt ein Marktteilnehmer. Sollte das Thema allerdings vom Tisch kommen, gebe es die Chance einer durchgreifenden Erholung. Denn dann sollte das Vertrauen in die Gewinnschätzungen wieder wachsen.

finanzen.ch / Dow Jones / awp