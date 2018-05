SMI schwächer -- DAX fällt ins Minus

Der SMI tendierte zum Sitzungsbeginn unterhalb der Nulllinie und fällt im weiteren Verlauf tiefer.

Der SLI und der SPI verzeichnen ebenfalls Abgaben.

Händler verweisen auf eher gemischte Vorgaben. Während die Wall Street wegen erhöhter Nervosität schwächer geschlossen hat, gelingt den Börsen in Asien nur ein knappes Plus. Anleger behalten nun die jüngst gestiegenen Renditen am US-Anleihenmarkt im Auge.

Im Fokus steht auch der Ölpreise, der beinahe auf ein Vierjahreshoch gestiegen ist. Zudem bleiben die Handelsgespräche zwischen China und den USA ein Thema. In Europa beunruhigt weiterhin die Möglichkeit einer euroskeptischen Regierung in Rom die Investoren - Berichten zufolge haben sich die Parteien Fünf Sterne und Lega auf ein finales Regierungsprogramm geeinigt. Hierzulande sorgt vor allem der Richemont-Abschluss für schlechte Stimmung.

DAX gibt nach

Der DAX ging nahe der Nulllinie in den Handelstag und rutscht derzeit jedoch ab.

Im Fokus steht die politische Lage in Italien. Hier könnte es sein, dass im Hinblick auf die Forderungen der zukünftigen Koalitionäre Lega und 5 Sterne die Anleger etwas vorsichtiger werden und im Tagesverlauf höhere Kurse dazu nutzen, Gewinne mitzunehmen. Am Mittag steht dann der kleine Verfalltermin am Terminmarkt im Fokus. Ein Blick auf die Optionen auf den DAX zeigt, dass das Volumen zum Mai-Termin nicht besonders hoch ist. Daher wird mit keinen grösseren Kursbewegungen zur Mittagszeit gerechnet. In den USA steigen die Zinsen weiter, die US-Treasuries mit einer Laufzeit von 10 Jahren rentieren mit 3,12 Prozent auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren. Die Renditen der Bundesanleihen sind weiterhin vergleichsweise niedrig bei 0,64 Prozent. Der sogenannte Transatlantikspread notiert damit weiterhin hoch, was für den Dollar spricht.

