An der Wall Street gibt es zur Wochenmitte zunächst wenig Veränderung.

Der Dow Jones wies zu Handelseröffnung ein kleines Plus von 0,14 Prozent bei 24'820,85 Punkten aus und bewegt sich auch weiterhin auf diesem Niveau. Der NASDAQ Composite gewann derweil 0,15 Prozent auf 7'292,38 Zähler. Aktuell pendelt er um den Vortagesschluss.

Die Berichtssaison steht erneut im Vordergrund und dürfte, auch in Ermangelung neuer US-Konjunkturdaten, weiter die Richtung vorgeben. Lediglich der am Abend anstehende Konjunkturbericht der US-Notenbank, das "Beige Book", könnte für einen Impuls sorgen.

"Es gibt derzeit nur einen Faktor, der die Wall Street nach oben treibt - die Berichtssaison", merkt Analyst Naeem Aslam von Think Markets UK an. Die Sorgen bezüglich des weiterhin schwelenden Handelsstreits zwischen den USA und China und auch der Syrien-Konflikt stünden dagegen derzeit im Hintergrund. Der Nordkora-Konflikt scheint sich zudem weiter zu entspannen. So hat das Weisse Haus Kontakte mit Nordkorea "auf höchster Ebene" bestätigt.

Nach den zuletzt überzeugenden Quartalsberichten gibt es mit den Geschäftszahlen von IBM erstmals eine Enttäuschung. Nachdem es dem Unternehmen im vierten Quartal gelungen war, erstmals seit 23 Quartalen wieder die Einnahmen zu steigern, schaffte es dies zwar erneut. Allerdings zeigen sich die Investoren enttäuscht von der Margenentwicklung.

Die US-Bank Morgan Stanley hat indes im ersten Quartal wie ihre Konkurrenten von einem soliden Handelsgeschäft profitiert. Das Institut erzielte einen Rekordgewinn und übertraf damit die Erwartungen der Analysten.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / AWP