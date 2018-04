Positive Vorgaben: SMI fester, DAX fällt auf Vortagesniveau zurück

Der SMI eröffnete mit einem kleinem Plus und baut dieses im Verlauf aus.

Der SLI und der SPI legen ebenfalls zu.

An der Wall Street hat der Optimismus der Anleger dank der gut angelaufenen Berichtssaison zuletzt wieder spürbar zugenommen. Gleichzeitig seien geopolitische Sorgen in den Hintergrund gerückt, so ein Händler.

Sowohl der Syrien-Konflikt als auch der Handelsstreit zwischen den USA und China spielten zurzeit keine grosse Rolle an den Aktienmärkten, heisst es. Kommt hinzu, dass sich auch im Nordkorea-Konflikt eine Entspannung abzeichnet. Medienberichten zufolge hat sich US-Aussenminister Mike Pompeo mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un zu Gesprächen getroffen, um einen Gipfel mit US-Präsident Donald Trump vorzubereiten. All die genannten Belastungsfaktoren dürften aber noch nicht gänzlich vom Tisch sein, heisst es warnend. Konjunkturseitig steht am Abend (nach hiesigem Börsenschluss) noch das Beige Book - also der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed - auf der Agenda.

DAX kann 12'600-Punkte-Marke nicht nachhaltig überwinden

Der DAX bewegte sich zum Sitzungsbeginn auf positivem Terrain und übersprang zeitweise die 12'600-Punkte-Hürde. Im weiteren Verlauf rutscht das Börsenbarometer jedoch an den Vortagesschluss zurück.

Zwar wurde die Stimmung von den günstigen Vorlagen aus den USA und von verschiedenen asiatischen Märkten wie Südkorea gestützt, allerdings nicht nachhaltig. Belastend wirkt sich insbesondere der gekappte Margen-Ausblick des Schwergewichts Continental aus. Die Nachricht hatte Anleger wohl auf dem falschen Fuss erwischt: Die Papiere rutschen tief ins Minus und ziehen den deutschen Leitindex in Richtung Süden.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / awp