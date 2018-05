Wall Street leichter erwartet

Der Dow Jones ging am Mittwoch mit einem Plus von 0,25 Prozent bei 24'768,93 Punkten aus dem Handel. Auch Techwerte erholten sich zur Wochenmitte. Der NASDAQ Composite verabschiedete sich 0,63 Prozent fester bei 7'398,30 Zählern in den Feierabend.

Am Donnerstag dürften Anleger an der Wall Street zunächst wenig Kaufgründe sehen. Die anhaltend hohen Anleiherendidten bereiten weiter Sorgen, denn die Rendite der zehnjährigen Staatsanleihen verharrt über 3 Prozent. Die Marke gilt als psychologisch wichtiges Niveau und vermindert die Attraktivität von Aktien.

Dazu gesellen sich geopolitische Sorgen, insbesondere wegen des wieder verschärften Tons zwischen Nordkorea und den USA. Der gerade erst eingeleitete Friedensprozess erscheint damit bereits erneut gefährdet. Dazu kommen die Bedenken der Anleger wegen der drohenden Handelskriege zwischen den USA und Europa bzw China.

Es gibt aber die Chance, dass andere Faktoren in den Blick rücken. So stehen eine Reihe von Konjunkturdaten an. Es gibt aber die Chance, dass andere Faktoren in den Blick rücken. So steht eine Reihe von Konjunkturdaten an. Vorbörslich wurde der Philly-Fed-Index veröffentlicht, der stärker ausfiel als erwartet. Dagegen kamen die wöchentlichen Daten vom Arbeitsmarkt leicht schwächer herein als prognostiziert. Nach Handelsstart folgen noch die Frühindikatoren.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones