SMI und DAX vorbörslich nahe der Nulllinie

Der SMI weist vorbörslich ein Mini-Plus aus.

Während der SLI am Mittwoch 0,37 Prozent auf 1'483,05 Zähler abgeben musste, verlor der SPI im Mittwochshandel 0,29 Prozent auf 10'686,80 Indexpunkte.

DAX kommt kaum vom Fleck

Der DAX wird rund eine Stunde vor Handelsstart auf dem Vortagesniveau indiziert.

Der grosse Befreiungsschlag am deutschen Aktienmarkt ist auch weiterhin nicht in Sicht. "Der DAX dürfte auch weiterhin eng an der 13'000er Marke liegen", sagt ein Händler. Gebremst werde der Markt vom Zinsanstieg: Die zehnjährige US-Rendite steigt am Morgen weiter auf 3,10 Prozent. Der Euro erholt sich etwas auf 1,1825 Dollar, und die Ölpreise liegen direkt an den jüngsten Höchstständen. Weil auch von den Vorlagen keine stärkeren Impulse kommen, ist eine grössere DAX-Bewegung erst einmal nicht in Sicht. Im Blick stehen weiter die italienischen Anleihen mit der Regierungsbildung. Die Renditen könnten Richtung 2,5 Prozent steigen, heisst es am Markt. Aktuell liegen sie bei 2,11 Prozent. "Ein weiterer Rendite-Anstieg in Italien könnte besonders die Banken belasten", so ein Marktteilnehmer.

