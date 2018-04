Am Dienstag übernehmen vorerst die Bullen das Ruder am heimischen Aktienmarkt.

Der SMI ging mit kleinen Aufschlägen in den Handel.

Der SLI musste am Montag indes 0,29 Prozent auf 1'436,90 Zähler abgeben und auch der SPI kam kaum vom Fleck - er schloss marginale 0,06 Prozent fester bei 10'301,63 Indexpunkten.

Die Chancen stehen gut, dass sich die hiesigen Investoren von der freundlichen Stimmung an der Wall Street anstecken lassen, die am Montag auf dem höchsten Stand seit drei Wochen schloss. Von Seiten der Schweizer Unternehmen gibt es allerdings nur wenige kursrelevanten Nachrichten. Entsprechend fehlt es von dieser Seite an entscheidenden Impulsen.

Weil die Westmächte sich nach der militärischen Intervention in Syrien wieder an den Verhandlungstisch mit den Konfliktparteien setzen wollen, scheint eine weitere geopolitische Eskalation zumindest vorerst gebannt. Die Anleger haben deshalb ihren Blick wieder auf die Quartalsabschlüsse der US-Firmen zugewandt, von denen bisher die Mehrheit die Erwartungen übertroffen hat. Das stützt die Märkte.

Unterschwellig bleiben die Marktteilnehmer aber vorsichtig, wohlwissentlich, dass die Vorzeichen auf Grund von Tweets des US-Präsidenten Donald Trump an den Aktienmärkten schnell wieder rot werden können. So beschuldigte Trump gestern einmal mehr China eines Abwertungsspiels seiner Währung. Im Zusammenhang mit Währungsinterventionen befindet sich auch die Schweiz auf der Beobachtungsliste der USA.

DAX auf Erholungskurs

Der DAX startete die Sitzung 0,42 Prozent im Plus bei 12'443,41 Punkten.

Vor allem gute Konjunkturdaten aus China und bessere Quartalszahlen aus den USA sorgen für Erleichterung. So war an der Wall Street am Vorabend mit Spannung auf die Geschäftszahlen von Netflix gewartet worden, die zu den in den ETF sehr hoch gewichteten FANG-Aktien zählen. Mit einem noch höheren Kundenwachstum als die ohnehin schon hohen Erwartungen konnte Netflix aber alle Sorgen entkräften. Damit könnten auch die US-Technologiewerte am Nachmittag anspringen. Dazu stieg in China das BIP stärker als erwartet an. Besonders stark zeigte sich dabei der Einzelhandel. Damit gehen auch auf Makro-Seite die Sorgen vor einer Abschwächung der Weltwirtschaft zurück. Entsprechend führt dies auch in Europa zu marktbreiten Käufen. Sehr wichtig sei aber, dass die US-Zins-Perspektiven weiter auf nur moderate Zinserhöhungen deuteten, heisst es.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / awp