Aktienmärkte in Fernost gehen überwiegend schwächer aus dem Handel

Die Börsen in China haben am Dienstag mit zum Teil kräftigen Einbussen zu kämpfen gehabt.

Der Nikkei 225 schloss 0,06 Prozent höher bei 21'847,59 Punkten, während der Shanghai Composite 1,41 Prozent auf 3'066,80 Zähler abgab. Der Hang Seng beendete den Handelstag 0,83 Prozent schwächer bei 30'062,75 Punkten.

Dabei kam es zu volatilen Richtungsänderungen, so etwa in Shanghai, wo starke Daten zum Wirtschaftswachstum vorübergehend für Kursaufschläge gesorgt hatten. Das BIP ist in China im ersten Quartal um 6,8 Prozent gewachsen, was leicht über den Erwartungen lag und dem Wachstum des Jahres 2017 entsprach. Auch der Einzelhandelsumsatz im März hatte mit einem Plus von 10,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr die Prognosen leicht übertroffen. Dagegen blieb die Industrieproduktion unter den Erwartungen.

Teilnehmer sagten, nach den dreitägigen Verlusten an Chinas Börsen sei die Unsicherheit noch immer gross. Zu den abverkauften Branchen gehörten vor allem Immobilien- und Finanzwerte, die unter Zinsspekulationen zu leiden hatten.

Zudem lagen zwar die neuen Konjunkturdaten überwiegend auf der starken Seite, nicht jedoch die Prognosen für das laufende Jahr. Laut Castor Pang, Research-Leiter bei Core Pacific-Yamaichi International, hätten sich die Erwartungen abgekühlt: "Wir werden schwache Zahlen bekommen", sagte er.

In Hongkong lastete überdies die Sorge um die Liquidität am Markt, nachdem die Hong Kong Monetary Authority unlängst Hongkong-Dollar zur Stützung angekauft hatte. "Der Abfluss von Liquidität im Bankensystem ist eine weitere Sorge, der für Schwäche am Hongkonger Markt sorgen dürfte", sagte Pang.

finanzen.ch / Dow Jones