Wall Street legt zu

Der Dow Jones eröffnete marginal fester bei 24'722,32 Punkten und legt derzeit etwas zu. Der NASDAQ Composite begann den neuen Handelstag derweil ebenfalls kaum bewegt bei 7'356,22 Zählern, kann aktuell aber ebenfalls in die Gewinnzone vorrücken..

Nachdem der Dow Jones Industrial am Vortag erstmals wieder seit acht Tagen in negativem Terrain geschlossen hatte, ging es für ihn zur Wochenmitte im frühen Handel schon wieder leicht nach oben. Auf ihrem erhöhten Niveau stagnierende Renditen am US-Anleihemarkt bremsten den Leitindex nicht mehr weiter aus.

Eine Stütze für die Wall Street waren am Mittwoch steigende Konsumwerte, angetrieben von starken Resultaten der Warenhauskette Macy's. Im Mittelpunkt standen ausserdem Daten zur Industrieproduktion, die im April bereits den dritten Monat in Folge zugelegt hatte und so die Erwartungen von Analysten in etwa erfüllte. Zuletzt waren gute Wirtschaftsdaten häufig als Signal für mehr geldpolitischen Spielraum der US-Notenbank angesehen worden. Am Vortag galt dies als Hauptgrund dafür, dass die Marktzinsen stiegen und Anleihen so für Anleger wieder attraktiver wurden.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones