Der US-Aktienmarkt hat am Freitag fester eröffnet.

Der Dow Jones startete mit einem Plus von 0,2 Prozent bei 24'918 Punkten. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite notiert anfänglich fester.

Händler sprechen aber von einer gewissen Zurückhaltung. Wegen zahlreicher politischer Unwägbarkeiten wollen Anleger derzeit keine Risiken eingehen und halten sich bei Aktien zurück, wie Marktteilnehmer sagen.

Neben den jüngsten protektionistischen Entscheidungen der US-Regierung spitzt sich auch die Lage mit Russland zu. Nachdem Grossbritannien Sanktionen wegen der Vergiftung eines früheren russischen Doppelagenten verhängt hat, kündigte auch Washington solche Schritte an. Hintergrund ist hier allerdings die mutmassliche Einmischung Russlands in den US-Wahlkampf 2016.

Zudem dreht sich das Personalkarussell in Washington munter weiter. Nun will Trump einem Bericht zufolge auch seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Wie die "Washington Post" berichtete, führt der US-Präsident Gespräche über einen Nachfolger für McMaster, wolle sich allerdings noch Zeit lassen, um dessen Demütigung zu vermeiden. Auch wolle er gleichzeitig einen Nachfolger benennen können. Erst am Dienstag hatte Trump US-Aussenminister Rex Tillerson entlassen.

"Trump lässt den Märkten nicht viel Zeit zum Luftholen", kommentiert Bas van Geffen, Analyst bei der Rabobank, die rasche Folge der Ereignisse. "Wir hatten gehofft, dass die Ernennung von Lawrence Kudlow zum Wirtschaftsberater etwas mehr personelle Stabilität ins Weisse Haus bringen würde, aber das hat sich als Wunschdenken erwiesen".

Andere Beobachter sehen die Lage gelassener. "Geopolitik ist einer der schlechtesten Anlageberater", sagt Fahad Kamal, Marktstratege bei Kleinwort Hambros. Sie sei von Gefühlen geleitet und gehe mit Getöse einher. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass es sich nicht lohne, auf politische Ereignisse zu handeln.

Die Konjunkturdaten des Tages dürften in dieser Gemengelage wenig Beachtung finden, nachdem schon am Vortag solide Wirtschaftsdaten verpufft waren. Die vor der Startglocke veröffentlichten Baubeginne gingen im Februar überraschend deutlich zurück. Dafür stieg die Industrieproduktion im Februar stärker als erwartet. Eine halbe Stunde nach Handelsbeginn folgt noch der Index der Verbraucherstimmung der Universität Michigan für März in der ersten Veröffentlichung.

finanzen.ch / Dow Jones