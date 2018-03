Der SMI startete mit einem leichten Minus von 0,01 Prozent bei 8'877,20 Punkten in den Handel in den Handel und pendelt im weiteren Verlauf um die Nulllinie. Auch der SLI war marginal fester bei 1'460,37 Zählern gestartet und tendiert aktuell - ebenso wie der SPI um den Vortagesschlusskurs.

Die Börse bleibe ein "politisches Minenfeld", warnt ein Händler. Grund zur Sorge biete in erster Linie der von den USA angefachte und weltweit drohende Handelskrieg. Vor diesem Hintergrund würden sich die Anleger im Vorfeld des Wochenendes nicht aus dem Fenster lehnen. Die Börsianer warten überdies gespannt auf frische Konjunkturdaten am Nachmittag aus den USA. Im Fokus stehen die von der Universität Michigan gewonnenen Angaben zum Konsumentenvertrauen. Aber auch die Februar-Daten zur Industrieproduktion und zu den Baugenehmigungen werden von Händlern als wichtig eingestuft.

DAX mit Gewinnen

Am deutschen Aktienmarkt mussten sich die Anleger am Freitag in Geduld üben: Eine technische Panne hat den Börsenhandel in Frankfurt am Freitagmorgen lahmgelegt. Wegen Störungen des elektronischen Handelssystems Xetra verzögerte sich der Auftakt. Auch an der Terminbörse Eurex gab es Probleme. Gründe der Panne wurden zunächst nicht genannt.

Als der Handel schliesslich startete, begrüsste der DAX den Freitagshandel mit einem Plus von 0,36 Prozent bei 12'345,56 Punkten. Auch im Verlauf bleibt der deutsche Leitindex im Plus.

Am grossen Verfallstag an der Börse, Hexensabbat genannt, laufen an der Termin- und Optionsbörse Eurex Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelwerte aus. Am Kassamarkt kann dies für grössere Kursbewegungen sorgen. Denn Investoren versuchen oft, zum Verfall die Kurse kurzfristig in die für sie günstige Richtung zu bewegen.

Die Stimmung an den Börsen schwanke im Moment ohnehin schon schnell und stark, sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. An einem Hexensabbat könne die Stimmung da noch schneller in die eine oder andere Richtung umschlagen.

finanzen.ch / Dow Jones