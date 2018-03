Die Wall Street startete am Donnerstag freundlich in den Handelstag, anschliessend zeigen sie sich uneinheitlich.

Der Dow Jones startete in den Donnerstag mit einem leichten Plus von 0,2 Prozent und einem Punktestand in Höhe von 24'837,29 Zähler. Nachfolgend hält er sich in der Gewinnzone. Daneben ging der NASDAQ Composite mit Zuschlägen von 0,5 Prozent bei 7'539,78 Punkten in den Handelstag, derzeit begibt er sich aber auf Richtungssuche.

Am Donnerstag zeichnen sich zur Eröffnung an der Wall Street kleine Kursgewinne ab. Allerdings waren in den vergangenen Tagen Erholungsansätze stets im Sande verlaufen.

Die Gefahr eines Handelskriegs habe die Börsen fest im Griff, sagen Beobachter. Das Thema überlagere derzeit alles. Doch die bisher erschienenen Konjunkturdaten überzeugten und verhalfen den US-Börsen zu einem Start mit grünen Vorzeichen: Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus der Vorwoche präsentieren sich leicht rückläufig bei 230'000. Der Philadelphia-Fed-Index sinkt leicht auf 22.3 Punkte, während der Empire State Manufacturing Index noch auf sich warten lässt. Dafür stiegen die Importpreise aus dem Februar um 0.4 Prozent im Vergleich zum Vormonat, die Zahlen für die Exportpreise stehen noch aus.

Auch die Personalpolitik des Präsidenten Donald Trump verunsichert: "Es macht die Anleger zunehmend nervös, dass Trump sich im Weissen Haus ein Team aufbaut, das seine interventionistische Aussenpolitik unterstützt", sagt Jasper Lawler von London Capital Group. Auch die Berichte, wonach der Präsident nicht nur Stahl und Aluminium mit Strafzöllen belegen will, sondern auch chinesische Produkte allgemein, trage zur Nervosität bei.

finanzen.ch / Dow Jones