SMI und DAX stabil erwartet

Der SMI hatte den Handel am Mittwoch bereits mit einem kleinen Minus eröffnet und ging schliesslich 0,13 Prozent leichter bei 8'869,33 Zählern in den Feierabend. Auch der SLI und der SPI gaben nach.

Mit gut behaupteten Kursen an den Börsen rechnen Händler am Donnerstag. "Die schwachen Vorlagen der Wall Street sind eingepreist", sagt ein Marktteilnehmer. Das zeige sich auch an den asiatischen Börsen, die nach anfänglichen Verlusten kaum verändert tendieren. Weil die US-Zehnjahresrendite am Morgen auf den tiefsten Stand seit über einem Monat fällt, sehen Händler bei so genannten Bond-Proxies eine Erholungschance. Sie verweisen auf Versorgerwerte sowie auf die Sektoren Dinge des täglichen Bedarfs oder Pharma: "Die Titel sind überverkauft, man hat den Eindruck, hier sind schon die Zinserhöhungen der kommenden drei Jahre eingearbeitet", sagt ein Händler. Schwach sind dagegen die Vorlagen für Transportwerte, die weiter unter der Furcht vor einem Handelskrieg leiden. Geprägt werden dürfte der Handel auch vom nahenden grossen Eurex-Verfall am Freitag.

DAX höher erwartet

Der DAX begann die gestrige Sitzung marginal im Minus, nahm dann aber etwas Fahrt auf und schloss am Ende mit einem kleinen Gewinn von 0,14 Prozent bei 12'237,74 Zählern.

Nach dem leichten Kursplus zur Wochenmitte dürfte der deutsche Leitindex am Donnerstag zunächst weiter zulegen.

finanzen.ch / Dow Jones