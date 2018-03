Am Donnerstag zeigten sich die wichtigsten asiatischen Indizes zunächst uneinheitlich, gingen dann aber mehrheitlch im Plus in den Feierabend.

Während der Nikkei 225 in Tokio im Donnerstagshandel 0,12 Prozent auf 21'803,95 Punkte zulegen konnte, musste der Shanghai Composite marginale 0,01 Prozent auf 3'291,11 Indexpunkte abgeben. Der Hang Seng in Hongkong gewann indes 0,34 Prozent auf 31'541,10 Zähler.

Anhaltende Sorgen vor einem drohenden Handelskrieg haben an den Aktienmärkten in Ostasien am Donnerstag erneut das Geschehen bestimmt. Doch liess der anfängliche Abgabedruck im Verlauf nach und die Börsen in Tokio, Seoul, Schanghai und Hongkong erholten sich deutlich von den Anfangsverlusten und schlossen leicht im Plus. Zunächst hatten schwache Vorgaben von der Wall Street, wo es den dritten Tag in Folge nach unten gegangen war, das Sentiment gedrückt. Auch anschliessend hätten sich die Investoren aber weiter zurückhaltend gezeigt, hiess es.

Die schon seit Tagen schwelenden Befürchtungen vor einem globalen Handelskrieg nahmen in den Augen der Investoren immer konkretere Formen. Nachdem US-Präsident Donald Trump in der Vorwoche Strafzölle auf Stahl und Aluminium angekündigt hatte und auch mit solchen Schritten für den Import von Autos drohte, hatte sich nun auch das US-Handelsministerium zu Wort gemeldet. So sollen US-Unternehmen, die versuchen, Zölle auf ihre Import-Lieferungen zu vermeiden, mit hohen Hürden konfrontiert werden. Es bestehen auch Befürchtungen, dass die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China unter Druck geraten könnten. "Xi Jinping ist ein starker Mann und sein Verhalten gegenüber Gegnern und bei der Bekämpfung der Korruption in China zeigen, dass er nicht davor zurückschrecken wird, eine aggressive Haltung einzunehmen, wenn Trump China mit signifikanten Zöllen droht", sagte Stratege Vasu Menon von der OCBC Bank. Sollten die Strafzölle auf Stahl und Aluminium begrenzt bleiben, dann dürfte die Reaktion aus Peking weniger aggressiv ausfallen, da dies lediglich geringe Auswirkungen auf die chinesische Wirtschaft habe, hiess es von der BNP Paribas.

finanzen.ch / Dow Jones