Der SMI zeigte sich zum Handelsstart mit kleinen Aufschlägen und pendelt weiterhin um die Nulllinie.

Der SLI und der SPI verbuchen marginale Gewinne.

Unterstützung erhält der heimische Aktienmarkt von den Vorgaben aus Übersee. Dort hatte die Wall Street am Freitag ihren jüngsten Aufwärtstrend weiter fortgesetzt und in Asien sind die Märkte dieser Vorgabe am Montag überwiegend gefolgt. Die positiven Avancen des SMI sind indes insbesondere den Gewinnen der beiden Pharma-Bluechips Novartis und Roche zu verdanken.

Im Handel heisst es, die Nachricht, dass sich US-Präsident Donald Trump ungeachtet der massiven Spannungen in Handelsfragen mit China an der Rettung des chinesischen Telekommunikationsunternehmens ZTE beteiligen wolle, schüre Hoffnungen. Gemeinsam mit Chinas Präsident Xi Jinping arbeite er an einer Lösung, schrieb Trump am Sonntag auf Twitter. Dies werde als Zeichen gesehen, dass sich der Ton in den Handelsstreitigkeiten etwas entschärfe. Generell blieben die möglichen Handelsstreitigkeiten zwar ein Thema, das immer wieder aufkoche, die grosse Unsicherheit auf Investorenseite habe sich aber erst einmal gelegt.

DAX kommt kaum vom Fleck

Der DAX ging mit einem kleinen Plus in die Montagssitzung und tendiert weiterhin seitwärts.

Händler verweisen auf günstige Vorlagen aus Asien, aber auch auf die sich abzeichnende Regierungsbildung in Italien: "Damit scheint sich ein politisches Risiko aufzulösen, und damit könnte wieder Geld in die Eurozone zurückfliessen", sagt ein Marktteilnehmer. Allerdings legt auch der Euro wieder etwas zu, was die Börsen im Verlauf eher bremsen könnte. "Insgesamt wird die Luft dünner", so der Marktteilnehmer. Die globalen geopolitischen Risiken blieben. "Und mit den zuletzt eher schwächeren Konjunkturindikatoren sind die Märkte anfällig für Rückschläge", sagt er. Zwar stützten die etwas zurückgekommenen Ölpreise am Morgen die Stimmung ebenfalls etwas, aber über den Tag hinaus sei keine Trendwende beim Öl erkennbar.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones / awp