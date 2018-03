Der SMI hat mit einem kleinen Minus bei 8'877,18 Punkten eröffnet, kann aktuell aber zulegen. Der SLI und der SPI zeigen sich ebenfalls stärker.

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Mittwoch mit kaum veränderten Kursen eröffnet, ist unmittelbar nach der Eröffnung aber in positives Territorium vorgestossen. Nach den negativen Vorgaben aus Übersee und den starken Verlusten des SMI vom Vortag startet dieser zumindest einen Stabilisierungsversuch. Geprägt bleibt die Stimmung zum Börsenstart von den neuen Turbulenzen um die Regierung in den USA. Während das Inflationsgespenst in der Zwischenzeit die Anleger nicht mehr beunruhigt, nehmen die politischen Risiken umso stärker zu. Die Entlassung von US-Aussenminister Rex Tillerson so kurzfristig nach dem Abgang von Wirtschaftsberater Gary Cohn deutet auf einen sich beschleunigenden Verfall der Trump-Administration in den USA hin. Beunruhigend aus Finanzmarktmarktsicht ist dabei vor allem, dass damit das Lager der Freihändler und Globalisierungsbefürworter in der US-Regierung weiter abschmilzt. Damit steigt das Risiko eines Handelskonflikts mit den USA bzw. weiterer protektionistischer Massnahmen durch Washington.

Auf Seiten der Bluechips ist die Nachrichtenlage zur Wochenmitte sehr dünn, entsprechend erwarten Marktteilnehmer denn auch eine wenig inspirierte Sitzung.

Credit Suisse stehen etwas im Fokus, nachdem sich CEO Tidjane Thiam in einem Interview unter anderem zur künftigen Verwendung überschüssiger Mittel geäussert hat. Demnach zieht er Aktienrückkäufe der Dividendenauszahlung vor, da dies dem Unternehmen mehr Flexibilität verleihe und die Verwässerung durch frühere Kapitalerhöhungen reduziere.

Im breiten Markt fallen Tecan nach Zahlen mit einem stärkeren Minus auf.

DAX fester

Der DAX beginnt die Sitzung marginal im Minus bei 12'212,49 Zählern. Im frühen Handelsverlauf zeigt er sich unentschlossen - aktuell kann er zulegen.

Insbesondere der deutsche Leitindex erscheint anfällig für eine Ausweitung der Korrektur. Gerade für DAX-Anleger ist die derzeitige Entwicklung gefährlich. Kaum eine Wirtschaft ist mehr von offenen Märkten und freien Warenströmen abhängig wie die deutsche.

Der starke Euro und die Unsicherheiten um die US-Handelspolitik belasteten den DAX überdurchschnittlich stark. "Als Exportweltmeister ist Deutschland und damit auch der DAX von beiden Faktoren besonders betroffen", sagte ein Marktteilnehmer.

finanzen.ch / awp / Dow Jones