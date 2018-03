Asiens Börsen im Minus

In Tokio muss der Nikkei 225 aktuell 0,83 Prozent auf 21'786,26 Punkte abgeben. In Schanghai verliert der Leitindex Shanghai Composite derweil 0,40 Prozent und fällt auf 3'296,84 Zähler zurück. Auch der Hang Seng zeigt sich derzeit schwächer - er muss 1,30 Prozent auf 31'193,86 Indexpunkte einbüssen.

Angeführt von Abgaben bei den Technologie- und Bankenwerten geht es an den Aktienmärkten in Ostasien zur Wochenmitte nach unten. Dazu kommen die weiter gestiegenen Unsicherheiten nach der Entlassung von US-Aussenminister Rex Tillerson.

In China sorgen besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten für Befürchtungen, dass die Notenbank die Zinsen erhöhen werde, um eine Überhitzung der Wirtschaft zu verhindern. Sowohl die Industrieproduktion im Februar als auch die Anlageinvestitionen in den Städten in den ersten beiden Monaten des Jahres fielen über den Erwartungen der Analysten aus. "Wir spüren eine anziehende Inflation und einen leichten Preisdruck", so Analystin Irene Cheung von ANZ. Dies könnte die People's Bank of China dazu veranlassen, ihren wichtigsten Zinssatz in diesem Jahr zu erhöhen. "Dies hätte einen leichten dämpfenden Effekt auf die Gesamtwirtschaft", so die Teilnehmerin weiter.

finanzen.ch / Dow Jones