Die Wall Street erholt sich am Donnerstag etwas von ihren Vortagesverlusten.

Der US-Leitindex Dow Jones notiert zu Handelsbeginn 0,7 Prozent höher bei 24'359 Zählern. Auch der NASDAQ Composite legt anfänglich zu.

Am Mittwoch hatte die Sorge vor einem Militärschlag der USA in Syrien den Dow noch fast 1 Prozent ins Minus gedrückt. "Ich habe niemals gesagt, wann ein Angriff auf Syrien stattfinden würde", schrieb US-Präsident Donald Trump nun auf Twitter. "Es könnte sehr bald sein oder überhaupt nicht so bald."

Unter den Einzelwerten im Dow stehen die Aktien von Disney im Fokus. Der Unterhaltungskonzern muss notfalls ein Angebot für den britischen Bezahlsender Sky vorlegen. Dies hatten die britischen Behörden beschlossen. Hintergrund ist, dass Disney gerade dabei ist, den US-Medienkonzern 21st Century Fox zu schlucken, der wiederum nach Sky greift.

Redaktion finanzen.ch / awp international