Die Schweizer Börse bewegt sich am Donnerstag im Plus.

Der SMI stieg 0,18 Prozent fester bei 8'724,43 Punkten in den Handel ein, bewegt sich im Handelsverlauf im Plus. Der SLI ging bei 1'428,62 Zählern um 0,22 Prozent höher in den Handel und kann seine Gewinne ausbauen. Auch der SPI zeigt sich aktuell mit positiven Vorzeichen, nachdem er zum Handelsstart bei 10'216,92 Zählern um 0,1 Prozent stärker eröffnet hatte.

Nachdem sich die Syrien-Krise erst einmal nicht weiter verschärft hat, macht sich an den Märkten eine gewisse Entspannung breit. Denn inzwischen ruderte das Weisse Haus in Bezug auf mögliche Raketenangriffe in Syrien etwas zurück. Ein Angriff sei lediglich "eine Option", hiess es.

Trotzdem ist die Gefahr einer direkten Konfrontation zwischen den USA und Russland in Syrien nach wie vor nicht vom Tisch. Entsprechend bleibt die Luft nach oben an den Märkten am heutigen Tag dünn, hiess es aus dem Handel. Und die Zunahme der geopolitischen Risiken könnte die Indizes zumindest kurzfristig immer mal wieder auf Achterbahnfahrt schicken.

Eher geringe Impulse kommen zum aktuellen Zeitpunkt hingegen von der Zinsseite. Die US-Währungshüter hatten bei ihrer Märzsitzung weitere graduelle Zinserhöhungen als angemessen erachtet, wie am Vortag bekannt geworden war.

In der Schweiz bleibt die Agenda am Donnerstag derweil dünn. Für Gesprächsstoff sorgt erneut Sulzer. Der Industriekonzern hat von der US-Behörde OFAC (Office of Foreign Assets Control) die Genehmigung für die Übertragung der von Renova erworbenen Anteile an eigenen Aktien erhalten. Damit sollte sich die durch blockierte Konti in den USA beeinträchtigte Geschäftstätigkeit wieder normalisieren.

DAX im Plus

Nach dem Kursrückschlag zur Wochenmitte sind die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag wieder etwas optimistischer. Der DAX stand zu Sitzungsbeginn zwar bei 12'282,39 Zählern um 0,1 Prozent tiefer, inzwischen konnte er jedoch ins Plus drehen.

Tags zuvor hatte die Zuspitzung des Syrien-Konflikts für einen Rückschlag gesorgt. Nach einem provokanten Trump-Tweet ruderte das Weisse Haus jedoch zurück. Eine endgültige Entscheidung über einen Raketenangriff sei aber noch nicht gefallen: "Alle Optionen liegen auf dem Tisch", hiess es jetzt.

Russland warnte indessen die USA vor einem Vergeltungsangriff. "Alle Seiten" müssten Schritte unterlassen, die in Wirklichkeit "durch nichts gerechtfertigt" seien, sagte ein Kreml-Sprecher. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin mahnte zu Zurückhaltung. Die Lage auf der Welt werde immer "chaotischer" und gebe Anlass zur "Sorge", sagte er. "Dennoch hoffen wir, dass der gesunde Menschenverstand letztlich die Oberhand behält."

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires / awp international