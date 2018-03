In Tokio stieg der Nikkei 225 um 1,65 Prozent auf 21'824,03 Punkte an. Auch in Schanghai wies der Leitindex Shanghai Composite grüne Vorzeichen aus - er legte am Montag 0,59 Prozent auf 3'326,70 Zähler zu. Der Hang Seng gewann indes 1,93 Prozent auf 31'594,33 Indexpunkte.

Zum Wochenstart hat der deutlich besser als erwartet ausgefallene US-Arbeitsmarktbericht und vor allem der mässige Anstieg der Stundenlöhne auch den Börsen in Asien kräftig Beine gemacht. Bereits die Wall Street hatte am Freitag mit starken Aufschlägen auf die Daten reagiert. Noch im Januar hatte der stärker als erwartet ausgefallene Anstieg der Stundenlöhne an den Börsen für kräftige Abgaben gesorgt, da diese Sorgen vor einem schnelleren Zinserhöhungstempo der US-Zinsen geschürt hatten. Diesmal blieben die Stundenlöhne leicht unter der Erwartung und sorgten daher für Erleichterung. Bei den neu geschaffenen Stellen wurde mit einer Zunahme um 313'000 die Prognose einer Zunahme um 205'000 klar übertroffen.

Die positive Stimmung an den asiatischen Börsen wurde auch weiterhin vom geplanten Treffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un gestützt. Das Weisse Haus hat nun Bedingungen für ein Treffen gestellt. Trumps Sprecherin Sarah Sanders sagte, Pjöngjang habe eine atomare Abrüstung und einen Stopp der Atom- und Raketentests versprochen und müsse nun "konkrete Taten" folgen lassen. Die USA wollen gemeinsam mit China den Druck auf Nordkorea aufrechterhalten, insbesondere durch Sanktionen.

finanzen.ch / Dow Jones