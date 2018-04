Die Wall Street zeigte sich am Mittwoch zum Start deutlich in Roten.

Zum Handelsbeginn notiert der US-amerikanische Leitindex Dow Jones 0,8 Prozent leichter bei 24'217 Zählern. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite gibt anfänglich nach.

Die steigende Wahrscheinlichkeit eines amerikanischen Militärschlags gegen das syrische Assad-Regime verdüstert die Stimmung, vor allem weil dies den Konflikt mit Russland weiter anheizen würde. US-Präsident Donald Trump hat Russland gewarnt, dass US-Raketen "nach Syrien kommen" werden.

Überdies sagen viele Teilnehmer, dass mit den jüngsten Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping die Gefahr eines scharfen Handelsstreits nicht ausgeräumt sei - auch wenn Chinas Notenbankchef am Mittwoch zugesagt hat, Ausländern noch in diesem Jahr einen besseren Zugang zum Banken-, Wertpapier- und Versicherungssektor seines Landes zu gewähren.

Angesichts der Unsicherheit dürften viele Börsianer verkaufen oder zumindest abwarten. Die Verbraucherpreise fielen gegenüber dem Vormonat etwas niedriger aus als erwartet, auf Jahressicht legten sie aber immerhin um 2,4 Prozent zu. Die Daten liefern das entscheidende Indiz für die Teuerung, die wiederum eine Richtschnur für die Zinsentscheidungen der Notenbank liefert.

Gegen Abend deutscher Zeit wird noch das Fed-Protokoll der März-Sitzung mitgeteilt, das ebenfalls mit möglichen Hinweisen zur künftigen Geldpolitik aufwarten könnte.

Vermeintlich sichere Anlagen wie Gold , Anleihen oder Yen profitieren von der Verschärfung im Syrien-Konflikt und verzeichnen zum Teil massive Aufschläge.

Facebook im Fokus

Am Vorabend hatte Facebook-Chef Mark Zuckerberg sich vor dem US-Kongress für den gigantischen Missbrauch von Nutzerdaten entschuldigt. Zugleich machte er einige Andeutungen, wie sich sein Konzern in einer Ära mit schärferer Kontrolle durch die Regulierer wandeln könnte. An einem bemerkenswerten Punkt in seinen Ausführungen schien Zuckerberg die Möglichkeit offen zu lassen, dass es in Zukunft auch einen Bezahlservice geben könne.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones