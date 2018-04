Der SMI stand zu Handelsbeginn 0,13 Prozent im Minus bei 8'744,48 Zählern und kotiert auch aktuell knapp unter seinem Vortagesschluss. Der SLI gibt nach einer kaum veränderten Eröffnung bei 1'433,93 Punkten momentan ebenfalls leicht nach. Der SPI ging bei 10'248,97 Stellen 0,13 Prozent tiefer in den Handel und erleidet ebenfalls weiterhin leichte Verluste.

Die Vorgaben präsentierten sich durchzogen: So hatten die US-Märkte dank der jüngsten Entspannung im Handelsstreit zwischen den USA und China zwar deutlich fester geschlossen, am späten Abend aber noch nachgegeben; und auch in Asien notierten die Märkte uneinheitlich.

Mit den abnehmenden Sorgen um den Welthandel rücken nun die neuen US-Inflationsdaten in den Fokus. Viele Anleger warteten ab, wohin die Reise bei den Zinsen in den USA geht, hiess es von Händlern. Die Ökonomen gehen davon aus, dass die Inflation in den USA zuletzt gestiegen ist. Die Kennziffer beeinflusst massgeblich die Entscheidung der US-Notenbank Fed zu den kommenden Erhöhungen der Leitzinsen.

Am Abend veröffentlicht dann die Fed das Protokoll zu ihrer letzten Sitzung vom März, das die Investoren ebenfalls nach Hinweisen zum Zinserhöhungs-Pfad der Notenbank absuchen dürften.

DAX-Anleger halten sich zurück

Dem deutschen Leitindex scheint nach seiner jüngsten Erholung zunächst die Luft auszugehen. Am Mittwoch startete der DAX bei 12'372,07 Punkten um 0,2 Prozent leichter in den Tag und bleibt auch aktuell im negativen Bereich.

Zwar hat sich der Handelskonflikt zwischen den USA und China entspannt, und anders als befürchtet plant China auch keine Abwertung des Yuan, doch die am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten sorgen für Zurückhaltung.

Mit Blick auf die Verbraucherpreise in den Vereinigten Staaten sagte Analyst Heinrich Bayer von der Postbank: "Die Inflationsrate hat sich nach einigen vorhergehenden Ausschlägen im letzten halben Jahr bei gut 2 Prozent eingependelt. Dies sollte sich jedoch in den kommenden Monaten ändern." Erwartet wird ein Anstieg. "Die Inflation kommt", sagte auch Analyst Christoph Balz von der Commerzbank. Und dann verlören die Gegner weiterer Zinserhöhungen ihr Hauptargument. Höhere Zinsen wiederum machen festverzinsliche Geldanlagen wie Anleihen im Vergleich zu Aktien attraktiver.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones Newswires / awp international