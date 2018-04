Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones startete 0,9 Prozent stärker bei 24'198,95 Zählern und baut seinen Gewinn im weiteren Handelsverlauf noch aus. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite steht seit Handelsbeginn im Plus.

Die Investoren begrüssen die Aussagen des chinesischen Präsidenten Xi Jinping, der die Furcht vor einem Handelskrieg mit den USA zunächst einmal zerstreut hat. Xi kündigte neue Schritte zur Öffnung der Wirtschaft seines Landes an. An den Märkten in Asien und Europa wurden die Aussagen mit steigenden Kursen quittiert.

In jüngster Zeit hatte die Sorge vor einer handelspolitischen Eskalation zwischen den beiden Ländern für erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten gesorgt. Andere Themen wie ein mögliches Eingreifen Amerikas in den Syrienkrieg bleiben zunächst noch im Hintergrund. Dagegen dürfte bald die Berichtssaison die Politik an den Märkten verdrängen, da ab Donnerstag grössere US-Konzerne Zahlen ausweisen werden.

Euro mit Zinsfantasie höher

Der Euro rückt gegen den Dollar vor. Hintergrund sind Aussagen des EZB-Gouverneurs Ewald Nowotny, der die Geldpolitik an einem wichtigen Wendepunkt sieht. Dies wurde am Markt als Signal für den Einstieg in eine straffere Geldpolitik der EZB gesehen.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones