Nach US-Ausstieg aus Iran-Atomabkommen: SMI mit leichtem Plus - DAX kaum verändert

Der Schweizer Aktienmarkt nimmt den Ausstieg der USA aus dem Atomdeal mit dem Iran weitgehend unaufgeregt zur Kenntnis.

Der SMI war kaum verändert bei 8'940,36 Zählern in den Handel gestartet, nimmt im frühen Verlauf aber etwas Fahrt auf.

Der SLI markierte seinen Erstkurs bei 1'478,98 Indexpunkten und verzeichnet ebenso wie der SPI, der kaum verändert bei 10'652,07 Zählern gestartet war, derzeit leichte Gewinne.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump vom Dienstagabend, das Atomabkommen mit Iran aufzukündigen, wird damit gelassen aufgenommen. Bereits an den US-Märkte hatten am Vorabend nur verhalten auf die bereits erwartete Entscheidung reagiert, während die asiatischen Börsen mehrheitlich etwas nachgaben.

Die US-Regierung dürfte nun mit ihren Sanktionen nicht zuletzt die iranische Ölindustrie ins Visier nehmen, hiess es am Markt. Entsprechend hat auch der Ölpreis in der Nacht weiter angezogen. Panik sei nach der Ankündigung nicht zu sehen, meinte ein Analyst. Allerdings habe die Welt nun "einen geopolitischen Krisenherd mehr".

DAX auf Vortagesniveau

Der deutsche Leitindex DAX war zunächst kaum verändert mit einem leichten Plus von 0,07 Prozent bei 12'917,82 Punkten in den Handel gestartet. Auch im weiteren Verlauf befindet sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche.

Die USA hatten sich am Vorabend aus dem Atomdeal mit dem Iran zurückgezogen. Die im Rahmen des Abkommens ausgesetzten Sanktionen sollen in voller Härte wieder zum Tragen kommen. Am Ölmarkt trieb die Entscheidung die Preise in die Höhe. Am Aktienmarkt in New York reagierten die Anleger gelassen. Auch an Asiens Börsen hielten sich die Verluste in Grenzen."Mit dem Ausstieg hat die Welt einen geopolitischen Krisenherd mehr", sagte Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC Partners. "Und Unsicherheit ist nun einmal das, was die Anleger am wenigsten mögen." Von Panik gebe es aber keine Spur.

Neben den geopolitischen Entscheidungen sind es insbesondere eine Flut von Quartalsbilanzen, die das Augenmerk der Anleger auf sich lenken.

Redaktion finanzen.ch / awp