Die US-Anleger zeigten sich am Montag in Kauflaune. Im späten Handel mussten die Indizes allerdings einen grossen Teil ihrer Gewinne abgeben und konnten schlussendlich nur ein leichtes Plus in den Feierabend retten.

Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones ging mit deutlichen Gewinnen in den Handel. Am Ende reichte es nur noch für ein leichtes Plus: Der Leitindex schloss 0,20 Prozent fester bei 23'980,13 Zählern. Auch der Techwerte-Index NASDAQ Composite musste seine Tageshöchststände ebenfalls abgeben und ging mit einem Plus von 0,51 Prozent bei 6'950,34 Indexpunkten in den Feierabend.

Damit setzte sich die Schaukelbörse fort, nachdem es am Freitag kräftig abwärts gegangen war. Die Ängste vor einem Handelskrieg haben sich wieder verflüchtigt, unter anderem wegen neuer Aussagen von US-Präsident Donald Trump . Er hat sich am Sonntag optimistisch zu einer Verhandlungslösung mit China geäussert.

Etwas Hoffnung keimte auch deswegen auf, weil mit der allmählich startenden Berichtssaison wieder die Unternehmen anstatt der Politik in den Fokus rücken. So legen am Freitag dieser Woche drei grosse US-Banken ihre Quartalszahlen vor. Allerdings bleiben die Anleger vorsichtig, nachdem es in der vergangenen Woche zu wilden Bewegungen in beide Richtungen gekommen war.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones