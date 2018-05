Datum Unternehmen/Event

08.05.18 11880 Solutions AG / Quartalszahlen

08.05.18 2E Group AB / Generalversammlung

08.05.18 4Imprint Group plc / Generalversammlung

08.05.18 ABB India Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 ABB India Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 ABC Bearings Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Abraxas Petroleum CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 Acceleron Pharma Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Accton Technology Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Aclaris Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 AcuityAds Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Aditya Birla Capital Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Ador Welding Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Advanced Media Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Aecom Technology Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Aeglea BioTherapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Aerie Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Airboss of America Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Alder BioPharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Allot Communications LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 Alpha Pro TechShs / Quartalszahlen

08.05.18 American Public Education Inc / Quartalszahlen

08.05.18 American Renal Associates Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 American Vanguard CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 Amicus Therapeutics IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Amyris Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Anadolu Efes Biracilik Ve Malt Sanayi AS / Quartalszahlen

08.05.18 Anglo American PLC / Generalversammlung

08.05.18 Antares Pharma IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Aoyama Zaisan Networks Company Limited / Quartalszahlen

08.05.18 Applied Genetic Technologies Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Applied Optoelectronics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 AquaBounty Technologies Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 AquaVenture Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 ARAKAWA CHEMICAL INDUSTRIES LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Aralez Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Aramark / Quartalszahlen

08.05.18 Archer Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Arena Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Armstrong Flooring Inc When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Aro Granite Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 ARRK CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Arrowhead Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Asahi Broadcasting Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Asahi Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 ASAHI Net Inc / Quartalszahlen

08.05.18 ASAHI PRINTING CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 ASANTE INCORPORATED / Quartalszahlen

08.05.18 Aspire Global PLC Bearer Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Astea International IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 ASV Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Atkore International Group Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Austevoll Seafood ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Autoliv Inc Swedish Depository Receipt / Generalversammlung

08.05.18 Automotive Axles Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Autostrade Meridionali Napoli SPA / Quartalszahlen

08.05.18 Avance Gas Holding Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Avantel Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 AXEL MARK INC / Quartalszahlen

08.05.18 Axel Springer SE / Quartalszahlen

08.05.18 Axel Springer SE / Quartalszahlen

08.05.18 AxonKids AB / Generalversammlung

08.05.18 Axsome Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Ayala Land Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Bactiguard Holding AB / Quartalszahlen

08.05.18 Bancorp of New Jersey Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Bellatrix Exploration Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Bergen Group ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Bhilwara Technical Textiles Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 BioCryst Pharmaceuticals / Quartalszahlen

08.05.18 Biosante Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Blue Dart Express Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 BMC Stock Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Bojangles Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Brasil Brokers Participacoes SA / Quartalszahlen

08.05.18 Briox AB / Quartalszahlen

08.05.18 Broadridge Financial Solutions IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 BTB Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

08.05.18 BUFFALO CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Calithera Biosciences Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Calix Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Canadian Apartment Properties Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

08.05.18 CanWel Building Materials Group Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Capcom / Quartalszahlen

08.05.18 Capital Trust Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Capitol Acquisition Holding Company Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 CareTrust REIT Inc When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Cencorp Corporation / Quartalszahlen

08.05.18 Central Federal Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Centurion Corporation Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Century Communities Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Cera Sanitaryware Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Chagala Group Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Chemical Works of Richter Gedeon Plc / Quartalszahlen

08.05.18 Chemtrade Logistics Income Fund / Quartalszahlen

08.05.18 CHF Solutions Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Chong Sing Holdings FinTech Group Limited Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Chuys Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Cleanup Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Clearwater Seafoods Inc / Quartalszahlen

08.05.18 CM Finance Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Collabos Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Collectors Universe IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Cominar Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

08.05.18 Commerzbank / Generalversammlung

08.05.18 Community Healthcare Trust Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Companhia Brasiliana de Energia / Quartalszahlen

08.05.18 COMSYS Holdings Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Cona Resources Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Continental AG / Quartalszahlen

08.05.18 ContraFect Corp / Quartalszahlen

08.05.18 COSMO BIO CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Costain Group PLC / Generalversammlung

08.05.18 COTA CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 CPI Card Group Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Crayon Group Holding ASA Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 CSS HOLDINGS LTD / Quartalszahlen

08.05.18 CT Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

08.05.18 CTS Eventim / Generalversammlung

08.05.18 CTT Systems AB / Generalversammlung

08.05.18 Cumberland Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 CV Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens SA / Quartalszahlen

08.05.18 Cytosorbents Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Daisho Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 DATA MODUL AG / Generalversammlung

08.05.18 DATA MODUL AG / Quartalszahlen

08.05.18 DATA MODUL AG / Generalversammlung

08.05.18 DCI Database for Commerce and Industry AG nach Kapitalherabsetzung / Generalversammlung

08.05.18 Delticom AG / Generalversammlung

08.05.18 Delticom AG / Generalversammlung

08.05.18 Denbury Resources Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Deutsche Beteiligungs AG / Quartalszahlen

08.05.18 Deutsche Post AG / Quartalszahlen

08.05.18 Diamondback Energy Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Dice Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Digital Arts Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Diversified Restaurant Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Douglas Emmett Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Dream Industrial Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

08.05.18 Drillcon AB / Quartalszahlen

08.05.18 DryShips Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Dufry AG / Quartalszahlen

08.05.18 Duni AB / Generalversammlung

08.05.18 Dynapack Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Dynavax Technologies Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Easterly Government Properties Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Eclipx Group Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 EDION Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Egalet Corp / Quartalszahlen

08.05.18 ELECOM CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Electro Scientific Industries / Quartalszahlen

08.05.18 Elmos Semiconductor AG / Quartalszahlen

08.05.18 EM Systems Co LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 Enanta Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 EnBW / Generalversammlung

08.05.18 EnBW / Generalversammlung

08.05.18 ENCAVIS AG / Generalversammlung

08.05.18 ENCAVIS AG / Generalversammlung

08.05.18 Endo International plc / Quartalszahlen

08.05.18 Enterprise Bank NJ / Quartalszahlen

08.05.18 Epizyme Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Essential Energy Services Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Etsy Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Euroseas Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Evolving Systems Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Evonik AG / Quartalszahlen

08.05.18 Evoqua Water Technologies Corp Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 EyePoint Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Farmer Brothers CoShs / Quartalszahlen

08.05.18 Faron Pharmaceuticals Oy / Quartalszahlen

08.05.18 FCM CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Fifth Street Finance Corp Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Fifth Street Senior Floating Rate Corp Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 First Acceptance CorpShs / Generalversammlung

08.05.18 Five Oaks Investment Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Five Prime Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 FJ NEXT CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Flexion Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Fluent Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Foresight Energy LP Partnership Units / Quartalszahlen

08.05.18 Forterra Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Fossil Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Freelancer Ltd / Generalversammlung

08.05.18 FRIWO AG / Quartalszahlen

08.05.18 Front Yard Residential Corporation / Quartalszahlen

08.05.18 FRP Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 FTD Companies Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Fujita Kanko Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Gallops Enterprise Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Garrison Capital Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Gemphire Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Gladstone Land Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Global Medical REIT Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Global Net Lease Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Godrej Consumer Products Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Goldfield Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Golf Digest Online Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Grand Foundry Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Gray Television IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Grigiskes AB / Quartalszahlen

08.05.18 Groupon Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 GS Corp / Quartalszahlen

08.05.18 GS Yuasa Corp / Quartalszahlen

08.05.18 GSI Group Inc / Quartalszahlen

08.05.18 GTL Infrastructure Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Gujarat Intrux Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Gulfport Energy CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 GW Pharmaceuticals plc / Quartalszahlen

08.05.18 GW Pharmaceuticals PLC American Deposit Share Repr 12 Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Hackett Group Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Handicare Group AB Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Hartalega Holdings Bhd / Quartalszahlen

08.05.18 Hektar Real Estate Investment Trust / Quartalszahlen

08.05.18 Helios Techno Holdings Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Hennessy Capital Acquisition Corp II Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 High Point Resources Corporation Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Hindustan Composites Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Hindustan Hardy Spicer Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 HIRAKAWA HEWTECH CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Hiscox Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Hokkoku Bank Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Hokuriku Denwa Kouji Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 HolidayCheck AG / Quartalszahlen

08.05.18 Home Invest Belgium SICAFI SA / Generalversammlung

08.05.18 Home Invest Belgium SICAFI SA / Quartalszahlen

08.05.18 Honbridge Holdings Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Horizon Discovery Group plc / Quartalszahlen

08.05.18 Hortonworks Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Hysan Development / Generalversammlung

08.05.18 Icelandair Group Holding / Generalversammlung

08.05.18 Ichikoh Industries Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Ichor Holdings Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 IEV Holdings Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Inageya Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 India Nippon Electricals Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Infinity Pharmaceuticals IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 InnerWorkings IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Innospec IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Inseego Corp Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Instalco Intressenter AB Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Instalco Intressenter AB Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 Insys Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Intact Financial Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Intercept Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 interspace co ltd / Quartalszahlen

08.05.18 INVL Baltic Farmland AB / Quartalszahlen

08.05.18 Iriso Electronics Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Jacobs Engineering Group Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Japan Asia Group Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Japan Communications Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Japan Corporate Housing Service Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Jazz Pharmaceuticals PLC / Quartalszahlen

08.05.18 JTEC CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Jubilant Foodworks Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Kajaria Ceramics Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 KemPharm Inc / Quartalszahlen

08.05.18 KEYW Holding Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Kindred Biosciences Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Kinross Gold CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 Kisoji Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Kissei Pharmaceutical Co LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 KITOKU SHINRYO CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 KITZ CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Koh Brothers Group Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Koken Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Kokusai Chart Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Kongsberg Automotive Holding ASA / Quartalszahlen

08.05.18 KROMI Logistik AG / Quartalszahlen

08.05.18 Kura Oncology Inc / Quartalszahlen

08.05.18 KYODO PAPER HOLDINGS / Quartalszahlen

08.05.18 Kyowa Leather Cloth Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 La Quinta Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Lagercrantz Group AB / Quartalszahlen

08.05.18 Lan Airlines SA / Quartalszahlen

08.05.18 Leaf Group Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 LEG Immobilien / Quartalszahlen

08.05.18 LendingClub Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Lexington Realty Trust / Quartalszahlen

08.05.18 LGI Homes Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Ligand Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Loto Interactive Limited Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Loxo Oncology Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Lucara Diamond Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Lufthansa AG / Generalversammlung

08.05.18 Lufthansa AG / Generalversammlung

08.05.18 MACROMILL INC / Quartalszahlen

08.05.18 MACROMILL INC Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Mainstreet Equity Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Makiya Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Mandom CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 Mannatech Incorporated / Quartalszahlen

08.05.18 Mansei Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Manz AG / Quartalszahlen

08.05.18 Marubeni Construction Material Lease Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Marubun Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Matsuya Foods Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Maxim Power Corp / Quartalszahlen

08.05.18 MEDIA GLOBAL LINKS CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 MEDICAL SYSTEM NETWORK Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 MEDINET Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Meisei Electric Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Melinta Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Mencast Holdings Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Merrimack Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Minerva SA / Quartalszahlen

08.05.18 Mitsui Home Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Moberg Pharma AB / Quartalszahlen

08.05.18 Model N Inc / Quartalszahlen

08.05.18 MoneyGram International Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Monroe Capital Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Monster Beverage Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Mory Industries Inc / Quartalszahlen

08.05.18 MPM Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 MusclePharm Corp / Quartalszahlen

08.05.18 MyoKardia Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Myotoku LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 Nakayama Steel Works Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 NanoString Technologies Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Natera Inc / Quartalszahlen

08.05.18 National Health Investors IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Navios Maritime Partners LP Partnership Units / Quartalszahlen

08.05.18 NDS Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 New Relic Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Newalta Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Next Mediaworks Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 NEXUS AG / Quartalszahlen

08.05.18 NICHIDEN Corp / Quartalszahlen

08.05.18 NICHIREI CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Nihon Form Service Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 NII Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Nippon Care Supply Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Nippon Shokubai Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Nippon Signal Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Nippon Yakin Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Nishinippon System Installations and Construction Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Nissin Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 NISSIN SHOJI CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Nittoc Construction Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Nobilis Health Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Nojima Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Norwegian Air Shuttle ASAShs / Generalversammlung

08.05.18 NOVATEK MICROELECTRONICS CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Novelion Therapeutics Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Novelis IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Nuverra Environmental Solutions Inc / Quartalszahlen

08.05.18 NuVista Energy LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 O Reilly Automotive Inc / Generalversammlung

08.05.18 Ocular Therapeutix Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Oenon Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Onamba Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 OncoMed Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 One Stop Systems Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 OpGen Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Opko Health IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Orascom Development AG / Generalversammlung

08.05.18 ORBIS AG / Generalversammlung

08.05.18 Orell Fuessli AG / Generalversammlung

08.05.18 Orell Fuessli AG / Generalversammlung

08.05.18 Original Engineering Consultants Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 OSAKA KOHKI CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Otelco Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Ouro Fino Saude Animal Participacoes SA / Quartalszahlen

08.05.18 OVB Holding AG / Quartalszahlen

08.05.18 Pacific Ethanol Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Palash Securities Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Paltac Corp / Quartalszahlen

08.05.18 PALTEK CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Panalpina Welttransport AG / Generalversammlung

08.05.18 Panalpina Welttransport AG / Generalversammlung

08.05.18 Paper Products Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Par Pacific Holdings Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Paraca Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Paragon AG / Generalversammlung

08.05.18 Paragon AG / Quartalszahlen

08.05.18 Paramount Gold Nevada Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Parex Resources Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Penn Virginia Corp Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Pentair PLC / Generalversammlung

08.05.18 Penumbra Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Perfect Optronics Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Perpetual Energy Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Perrigo Company PLC / Quartalszahlen

08.05.18 Petros Petropoulos SA / Quartalszahlen

08.05.18 Philly Shipyard ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Phoenix Mills Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Polyus Gold OJSC / Quartalszahlen

08.05.18 Potbelly Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Primo Water Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Primoris Services Corp / Quartalszahlen

08.05.18 PRO Real Estate Investment Trust Trust Units / Quartalszahlen

08.05.18 Proact It Group ABShs / Generalversammlung

08.05.18 ProPetro Holding Corp / Quartalszahlen

08.05.18 ProPhase Labs Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Proteon Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Prothena Corporation PLC / Quartalszahlen

08.05.18 PSP Swiss Property AG / Quartalszahlen

08.05.18 Pulse Biosciences Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Rapid7 Inc / Quartalszahlen

08.05.18 REACT Group PLC / Generalversammlung

08.05.18 Real Matters Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Remark Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Revance Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Rex Energy Corp Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Rheinmetall AG / Generalversammlung

08.05.18 Ricebran Technologies / Quartalszahlen

08.05.18 Ring Energy Inc / Quartalszahlen

08.05.18 RISO KAGAKU CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Ritter Pharmaceuticals Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Roland DG Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Rubicon Technology Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Rushil Decor Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Ryomo Systems Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Sabaf Technology and Safety / Generalversammlung

08.05.18 Sadbhav Infrastructure Projects Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Sanchez Energy Corp / Quartalszahlen

08.05.18 SandRidge Energy Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Sangamo Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Sansha Electric Manufacturing Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Sanyo Chemical Industries LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 SATO HOLDINGS CORP / Quartalszahlen

08.05.18 Sato Shoji Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Savills PLC / Generalversammlung

08.05.18 Scana Industrier As / Generalversammlung

08.05.18 Scana Industrier As / Quartalszahlen

08.05.18 Schaeffler AG / Quartalszahlen

08.05.18 Schaltbau Holding AG / Quartalszahlen

08.05.18 Schweizer Electronic AG / Quartalszahlen

08.05.18 Scout24 AG / Quartalszahlen

08.05.18 Scroll Corp / Quartalszahlen

08.05.18 SE Holdings and Incubations Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 SeaWorld Entertainment Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Seika Corp / Quartalszahlen

08.05.18 SEIREN CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Self Storage Group ASA Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Semafo IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Senzime AB / Quartalszahlen

08.05.18 Senzime AB / Generalversammlung

08.05.18 SGL Carbon SE / Quartalszahlen

08.05.18 Shalby Ltd Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 ShawCor Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Shima Seiki Mfg Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 SHIMOJIMA Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Shinobu Foods Products Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 ShotSpotter Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 SHW AG / Generalversammlung

08.05.18 SHW AG / Generalversammlung

08.05.18 Sierra Monitor Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Sintex Industries Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 SKF India Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 SOHGO SECURITY SERVICES CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Sonec Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Sotherly Hotels Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Sparton CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 Spin Master Corp Subord Voting / Quartalszahlen

08.05.18 Sprague Resources LP Com Unit Repr Ltd Partner Interests / Quartalszahlen

08.05.18 Stellus Capital Investment Corp / Quartalszahlen

08.05.18 SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Sumitomo Rubber Industries Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Summit Industrial Income REIT Trust Units / Quartalszahlen

08.05.18 Sun Frontier Fudousan Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Superior Plus Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Sutherland Asset Management Corp Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Swift Energy Co Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Swire Properties Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Symrise AG / Quartalszahlen

08.05.18 SYNCLAYER INC / Quartalszahlen

08.05.18 Syndax Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Syuppin Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 T2 Biosystems Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Tabula Rasa HealthCare Inc / Quartalszahlen

08.05.18 TACMINA CORP / Quartalszahlen

08.05.18 TAIYO KOKI CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 TAKANO Co LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 TAKKT AG / Generalversammlung

08.05.18 Talanx AG / Generalversammlung

08.05.18 Talanx AG / Generalversammlung

08.05.18 Tata Coffee Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Tatsumi Corp / Quartalszahlen

08.05.18 technotrans AG / Quartalszahlen

08.05.18 Tegma Gestao Logistica SA / Quartalszahlen

08.05.18 TEGNA Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Teletech Holdings Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Tetra Technologies IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 TG Therapeutics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 The Global Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 THine Electronics Inc / Quartalszahlen

08.05.18 TIER REIT Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Tim Participacoes SA / Quartalszahlen

08.05.18 Titanium Transportation Group Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Togami Electric Mfg Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Tohto Suisan Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Tokai Carbon Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Tokyo Ohka Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Toli Corp / Quartalszahlen

08.05.18 TOM TAILOR Holding SE / Quartalszahlen

08.05.18 TORIGOE CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Towa Bank Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 TransEnterix Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Treasure ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Treatt PLC / Quartalszahlen

08.05.18 Trencor LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 Trinity Place Holdings / Quartalszahlen

08.05.18 TrovaGene Inc / Quartalszahlen

08.05.18 TrueCar Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Trusco Nakayama Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Tryggingamidstoedin hf / Quartalszahlen

08.05.18 Tsubakimoto Kogyo Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 TTS Group ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Tubos Reunidos SA / Quartalszahlen

08.05.18 Tupy SA / Quartalszahlen

08.05.18 Two Harbors Investment Corp Registered Shs When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Unified Messaging Systems AS / Generalversammlung

08.05.18 Unified Messaging Systems AS / Quartalszahlen

08.05.18 Uniper / Quartalszahlen

08.05.18 UNITED Inc / Quartalszahlen

08.05.18 United Insurance Holdings Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Uoriki Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 US Auto Parts Network IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 US Foods Holding Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Usa Technologies IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 USS Co LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 VASCO Data Security / Quartalszahlen

08.05.18 Vectrus Inc When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Vericel Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Veritiv Corp When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Veritone Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Verona Pharma PLC Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Versartis Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Versum Materials LLC When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Vertu Motors PLCShs / Quartalszahlen

08.05.18 Vesuvius India Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Vijaya Bank Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Virginia National Bankshares Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Visaka Industries Ltd Dematerialised / Quartalszahlen

08.05.18 Vital Therapies Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Vivint Solar Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Voltabox / Generalversammlung

08.05.18 Voltage Incorporation / Quartalszahlen

08.05.18 VTM Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Wacker Neuson SE / Quartalszahlen

08.05.18 Westjet Airlines Ltd Variable Vtg and Common Vtg / Quartalszahlen

08.05.18 Wey Education PLC / Quartalszahlen

08.05.18 Wheeler Real Estate Investment Trust Inc Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Whitehorse Financial Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Willbros Group Inc / Quartalszahlen

08.05.18 William Hill plc / Generalversammlung

08.05.18 Wireless Xcessories Group IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 WOONGJIN THINKBIG Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 WORKMAN CO LTD / Quartalszahlen

08.05.18 Xenon Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Yahagi Construction Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 YAMADA Consulting Group Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Yara International ASA / Generalversammlung

08.05.18 Yokohama Gyorui Co Ltd / Quartalszahlen

08.05.18 Your Internet Defender Inc / Quartalszahlen

08.05.18 YY Incorporation American Depository Receipt Repr 20 Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Zafgen Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Zagg Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Zalando / Quartalszahlen

08.05.18 Zynex Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Puregold Price Club Inc / Generalversammlung

08.05.18 Energy Development Corporation / Generalversammlung

08.05.18 Buru Energy Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Malaysia Airports Holdings Bhd / Generalversammlung

08.05.18 24SevenOffice Scandinavia AB Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 Norway Royal Salmon ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Alexium International Group Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Blom Asa / Quartalszahlen

08.05.18 DSM NV / Quartalszahlen

08.05.18 Elkem ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Elkem Asa Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Evonik AG / Quartalszahlen

08.05.18 LEG Immobilien / Quartalszahlen

08.05.18 NEL ASA / Quartalszahlen

08.05.18 Saferoad Holding ASA Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 AGRANA / Quartalszahlen

08.05.18 Apetit Oy / Quartalszahlen

08.05.18 Lenzing AG / Quartalszahlen

08.05.18 Tethys Oil AB Registered Shs / Quartalszahlen

08.05.18 Uniper / Quartalszahlen

08.05.18 Innofactor Plc / Quartalszahlen

08.05.18 ASM Pacific Technology Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Pentair PLC / Generalversammlung

08.05.18 Brembo SPA Az nominativa / Quartalszahlen

08.05.18 Commerzbank / Generalversammlung

08.05.18 Paragon AG / Generalversammlung

08.05.18 Rheinmetall AG / Generalversammlung

08.05.18 TAKKT AG / Generalversammlung

08.05.18 Banimmo SA / Generalversammlung

08.05.18 CTS Eventim / Generalversammlung

08.05.18 Maintel Holdings PLCShs / Generalversammlung

08.05.18 Merafe Resources LtdShs / Generalversammlung

08.05.18 ValiRx PLC / Generalversammlung

08.05.18 Miton PLC / Generalversammlung

08.05.18 4Imprint Group plc / Generalversammlung

08.05.18 EKF Diagnostics Holdings PLC / Generalversammlung

08.05.18 Energen CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 GCP Applied Technologies Inc When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 George Weston LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 Global Ports Holdings PLC Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 Mallinckrodt PLC / Quartalszahlen

08.05.18 William Hill plc / Generalversammlung

08.05.18 Oxford Pharmascience Group Plc / Generalversammlung

08.05.18 Dean Foods Co / Quartalszahlen

08.05.18 Aspire Global PLC Bearer Shs / Generalversammlung

08.05.18 Carrols Restaurant Group IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Handicare Group AB Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 Lifetime Brands IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Mogo Finance Technology Inc / Quartalszahlen

08.05.18 On Deck Capital Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Savills PLC / Generalversammlung

08.05.18 TopBuild Corp When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Vistin Pharma ASA / Generalversammlung

08.05.18 Jones Lang Lasalle IncShs / Quartalszahlen

08.05.18 Domtar Corp / Generalversammlung

08.05.18 Clarke Inc / Generalversammlung

08.05.18 Horizon Global Corp When Issued / Generalversammlung

08.05.18 JLT Mobile Computers ABShs / Quartalszahlen

08.05.18 Kid ASA / Generalversammlung

08.05.18 Popular Inc / Generalversammlung

08.05.18 Vishay Precision Group Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Solvac SA / Generalversammlung

08.05.18 Ally Financial Inc / Generalversammlung

08.05.18 Blue Capital Reinsurance Holdings Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Brixmor Property Group Inc / Generalversammlung

08.05.18 ContraFect Corp / Generalversammlung

08.05.18 CPP Group PLC / Generalversammlung

08.05.18 DDR Corp / Generalversammlung

08.05.18 Duni AB / Generalversammlung

08.05.18 Foamix Pharmaceuticals Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Orascom Development AG / Generalversammlung

08.05.18 Serstech AB / Generalversammlung

08.05.18 Textainer Group Holdings LtdShs / Quartalszahlen

08.05.18 Vicore Pharma Holding AB / Generalversammlung

08.05.18 Anglo American PLC / Generalversammlung

08.05.18 Preformed Line Products CoShs / Generalversammlung

08.05.18 Teranga Gold Corp Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 Turning Point Brands Inc / Generalversammlung

08.05.18 Abraxas Petroleum CorpShs / Generalversammlung

08.05.18 Acadian Timber Corp / Generalversammlung

08.05.18 AEterna Zentaris Inc / Generalversammlung

08.05.18 Cable One Inc / Generalversammlung

08.05.18 Corporate Catalyst Acquisition Inc / Generalversammlung

08.05.18 Costain Group PLC / Generalversammlung

08.05.18 CT Real Estate Investment Trust Trust Units / Generalversammlung

08.05.18 Fieldex Exploration Inc Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 Gannett Co Inc When Isssued / Generalversammlung

08.05.18 Guaranty Bancorp / Generalversammlung

08.05.18 IntelGenx Technologies Corp / Generalversammlung

08.05.18 JLT Mobile Computers ABShs / Generalversammlung

08.05.18 Timken CoShs / Generalversammlung

08.05.18 Coeur Mining / Generalversammlung

08.05.18 Enea AB Registered Shs / Generalversammlung

08.05.18 Enova International Inc / Generalversammlung

08.05.18 CIT Group Inc / Generalversammlung

08.05.18 Darling Ingredients Inc / Generalversammlung

08.05.18 Evofem Biosciences Inc / Generalversammlung

08.05.18 Farmers Capital Bank CorpShs / Generalversammlung

08.05.18 Genpact LtdShs / Generalversammlung

08.05.18 George Weston LtdShs / Generalversammlung

08.05.18 Marcus CorpShs / Generalversammlung

08.05.18 Mycronic AB / Generalversammlung

08.05.18 O Reilly Automotive Inc / Generalversammlung

08.05.18 Tobii AB / Generalversammlung

08.05.18 Yara International ASA / Generalversammlung

08.05.18 HNI CorpShs / Generalversammlung

08.05.18 Middleby CorpShs / Generalversammlung

08.05.18 Aerojet Rocketdyne Holdings Inc / Generalversammlung

08.05.18 Bridgepoint Education Inc / Generalversammlung

08.05.18 Forestar Group Inc Registered Shs When Issued / Generalversammlung

08.05.18 Nuevolution AB / Quartalszahlen

08.05.18 Slate Office Real Estate Investment Trust Trust Units / Generalversammlung

08.05.18 Trinidad Drilling Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Westjet Airlines Ltd Variable Vtg and Common Vtg / Generalversammlung

08.05.18 Baylin Technologies Inc / Generalversammlung

08.05.18 Easterly Government Properties Inc / Generalversammlung

08.05.18 ENB Financial Corp / Generalversammlung

08.05.18 Jetblack Corp / Generalversammlung

08.05.18 Par Pacific Holdings Inc / Generalversammlung

08.05.18 Plata Latina Minerals Corp / Generalversammlung

08.05.18 Tesoro Minerals Corp / Generalversammlung

08.05.18 TransUnion / Generalversammlung

08.05.18 United Insurance Holdings Corp / Generalversammlung

08.05.18 Tejon Ranch CoShs / Generalversammlung

08.05.18 CafePress Inc / Generalversammlung

08.05.18 Depomed IncShs / Generalversammlung

08.05.18 Ritchie Brothers Auctioneers IncShs / Generalversammlung

08.05.18 National Bankshares Inc VirginiaShs / Generalversammlung

08.05.18 Red Lion Hotels CorpShs / Quartalszahlen

08.05.18 Atomera Inc / Generalversammlung

08.05.18 Auburn National BancorpShs / Generalversammlung

08.05.18 CanWel Building Materials Group Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Crown Capital Partners Inc / Generalversammlung

08.05.18 EPR Properties Shs of Beneficial Interest / Quartalszahlen

08.05.18 First American Financial Corp / Generalversammlung

08.05.18 Iamgold Corp / Generalversammlung

08.05.18 Petrus Resources Ltd / Generalversammlung

08.05.18 ShawCor Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Superior Plus Corp / Generalversammlung

08.05.18 Oclaro Inc / Quartalszahlen

08.05.18 SunPower Corp / Quartalszahlen

08.05.18 Theravance Biopharma Inc When Issued / Quartalszahlen

08.05.18 Walt Disney / Quartalszahlen

08.05.18 MCAN Mortgage Corporation / Generalversammlung

08.05.18 Alaris Royalty Corp / Generalversammlung

08.05.18 Knight Therapeutics Inc / Generalversammlung

08.05.18 NuVista Energy LtdShs / Generalversammlung

08.05.18 Pulse Data IncShs / Generalversammlung

08.05.18 SBT Bancorp Inc / Generalversammlung

08.05.18 SP Plus Corp / Generalversammlung

08.05.18 Supernus Pharmaceuticals Inc / Quartalszahlen

08.05.18 Calfrac Well Services Ltd / Generalversammlung

08.05.18 Tompkins Financial Corp / Generalversammlung

08.05.18 Nicolet Bankshares Inc / Generalversammlung