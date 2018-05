Asiens Börsen schliessen unterschiedlich

Die Aktienmärkte in Ostasien schlossen sich am Montag mehrheitlich den guten Vorgaben der Wall Street vom Freitag an, die Börse in Tokio blieb allerdings etwas zurück.

Der Shanghai Composite beendet den Montag in der Gewinnzone: Mit einem Plus von 1,48 Prozent bei 3'136,65 Zählern. Der Hang Seng-Index schliesst mit Zuschlägen in Höhe von 0,21 Prozent bei 29'988,11 Zählern. In Tokio ging derweil der Nikkei 225 kaum verändert bei 22'467,16 Zählern in den Feierabend.

An den kleineren Plätzen in Südostasien war die Stimmung derweil etwas belastet von den Sorgen um die Schwellenländer allgemein, nachdem in Argentinien der Peso in der vergangenen Woche stärker unter Druck geraten war. Hintergrund ist die auf Straffungskurs befindliche US- Geldpolitik . In Argentinien stiegen die Zinsen darauf auf bis zu 40 Prozent.

Zu den Tagesfavoriten gehörten laut Händlern übergreifend Aktien aus dem Rohstofffsektor, vor allem der Ölbranche. Laut Michael McCarthy, Chefstratege bei CMC Markets, stützte der zuletzt feste Dollar die Stimmung an den meisten Plätzen.

Derweil sind die Gespräche über die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China beendet worden, ohne dass es dabei grössere Fortschritte gab. Laut McCarthy war dies aber so auch zu erwarten: "Tatsache ist, dass sich beide Seiten getroffen haben zu Diskussionen, obwohl ihre Standpunkte sehr weit voneinander entfernt sind".

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones