SMI und DAX vorbörslich etwas fester

Der SMI tendiert rund eine Stunde vor Handelsstart mit kleinen Zuwächsen.

Der SLI, sowie der SPI zeigten sich am Freitag zurückhaltend. Sie beendeten den Tag mit kleinen Zuwächsen von 0,09 Prozent bei 1'498,14 Zählern bzw. 0,08 Prozent bei 10'891,66 Zählern.

DAX vorbörslich im Plus

Der DAX dürfte den Tag ebenfalls mit grünen Vorzeichen einläuten.

Mit einem verhalten freundlichen Start in die neue Handelswoche rechnen Händler am Montag. Gute Vorgaben von der Wall Street dürften auch hier die Märkte leicht positiv stimmen. In den USA hatte ein guter, aber beim Stellenaufbau etwas unter den Erwartungen gebliebener US-Arbeitsmarkt sowie ein ebenfalls unter Markterwartungen ausgefallener ISM-Index Zinserhöhungssorgen gedämpft. Der S&P-500-Index steht nur noch knapp vor einem neuen Allzeithoch. Vor allem am Rentenmarkt dürfte die Entspannungsrally weitergehen. Allerdings geben sich Händler keinen Illusionen hin: Die Vorlagen seien hauptsächlich eine rein amerikanische Story. Thematisch drehe sich derzeit alles um "make America great again", was alle anderen Länder mehr oder weniger zu Verlierern mache. Dies spiegele sich schliesslich auch in der dramatischen Outperformance der US-Börse gegen den Rest der Welt und vor allem gegenüber exportabhängigen Märkten wie dem deutschen DAX wider. Entsprechend wird hierzulande nur mit einer gebremsten Erholung gerechnet. Belastend könnte Chinas Ankündigung von Gegenstrafzöllen in Höhe von 60 Milliarden Dollar auf US-Güter wirken.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones