An der Wall Street zeichneten sich bereits vorbörslich leichte Verluste ab, die sich beim Börsenstart zunächst fortsetzten.

Der US-Leitindex Dow Jones eröffnete 0,27 Prozent leichter bei 23'865,22 Punkten, aktuell pendelt er um den Vortagesschluss. Der NASDAQ Composite wies zum Handelsstart ein Minus von 0,32 Prozent auf 7'065,03 Punkten aus und pendelt nun um die Nulllinie.

Die Anleger blickten mit einer gewissen Skepsis auf die laufenden Gespräche zwischen den USA und China zur Beilegung des Handelsstreits, sagen Marktteilnehmer. Ein weiterer Grund für die Zurückhaltung sei der Arbeitsmarktbericht (Payrolls) der US-Regierung, der am Freitag eine Stunde vor der Startglocke an der Wall Street veröffentlicht wurde.

Inflation ist eines der Kriterien, an denen die US-Notenbank ihre Geldpolitik ausrichtet. Die nun veröffentlichten Lohndaten zeigen, dass die Fed nicht unter erhöhtem Handlungsdruck steht. Sie dürften die Angst vor raschen Zinserhöhungen weiter lindern. Allerdings haben die Währungshüter im Anschluss an ihre jüngste Zinssitzung am Mittwoch signalisiert, dass sie ein leichtes Überschiessen ihres Inflationsziels von 2 Prozent tolerieren würden. An den Märkten lässt die Überzeugung nach, dass es in diesem Jahr zu insgesamt vier Zinsschritten kommen wird.

Am Freitag veröffentlicht vor der Startglocke unter anderem das chinesische Internetunternehmen Alibaba Geschäftszahlen. Schon am Donnerstag nach Börsenschluss hat Weightwatchers seinen Zahlenausweis vorgelegt. Sowohl Umsatz als auch Gewinn des Anbieters von Produkten zur Gewichtsreduktion lagen klar über den Schätzungen der Analysten.

Redaktion finanzen.ch / Dow Jones