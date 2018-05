SMI und DAX gehen grün ins Wochenende

Der SMI verabschiedet sich 0,7 Prozent fester bei 8'903,83 Zählern ins Wochenende. Auch der SLI ging 0,67 Prozent fester bei 1'472,36 Punkten in und der SPI mit einem Plus von 0,65 Prozent bei 10'558,86 Zählern in den Feierabend.

Am Markt wurde auf die Wall Street als Stütze verwiesen, nachdem ihr im Verlauf die Kehrtwende ins Plus gelungen war.

Bevor am Nachmittag erneut die USA mit der Vorlage der Arbeitsmarktdaten den Ton angaben, bestimmten zunächst weitere Unternehmen mit ihren Quartalszahlen das Nachrichtenaufkommen. Hierzulande haben etwa der Rückversicherer Swiss Re und das Lifescience-Unternehmen Lonza über den Geschäftsverlauf im ersten Quartal berichtet.

DAX schliesst fester

Der deutsche Leitindex DAX befand sich am Freitag in der Gewinnzone: Zum Handelsende stand ein Plus von 1,02 Prozent auf 12.819,6 Zählern an der Kurstafel.

Nach dem Rückschlag am Vortag demonstrierte der DAX mit Unterstützung der Wall Street wieder etwas mehr Stärke.

Vor den US-Arbeitsmarktdaten für April prägte zunehmend Vorsicht die Stimmung. Denn: "starke US-Arbeitsmarktdaten werden als Trigger für eine Zinsanhebung im Juni dienen", sagte Dirk Friczewsky, Finanzanalyst für LYNX Broker. Steigende Zinsen aber minderten die Attraktivität von Aktien als Anlageform und machten beispielsweise Anleihen interessanter.

Bevor am Nachmittag die Aufmerksamkeit zu den Jobdaten in den USA ging, setzte sich hierzulande mit den Quartalszahlen von BASF und BMW die Berichtssaison im Dax fort. Sowohl der Chemiekonzern als auch der Münchner Autobauer litten zum Jahresauftakt unter der Eurostärke. Beide behielten aber ihre Jahresziele bei.

