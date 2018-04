An der Wall Street kam es nach dem schwachen Wochenauftakt und der anschliessenden Erholung am Mittwoch zunächst zu einem Kursrutsch, im Verlauf bessert sich die Anlegerstimmung aber.

Am Mittwoch wurde die Wall Street von der Zuspitzung des Handelskrieges zwischen den USA und China belastet. Im späten Handel dreht die Stimmung allerdings.

Der Dow Jones begann den neuen Handelstag 1,58 Prozent im Minus bei 23'654,15 Punkten, kann einen Grossteil seiner Verluste im späten Nachmittagshandel aber reduzieren und schafft es derzeit sogar ins Plus. Der NASDAQ Composite erobert ebenfalls die Gewinnzone und zeigt sich damit deutlich fester als zum Handelsstart, als es noch 1,87 Prozent auf 6'811,77 Zähler abwärts gegangen war.

Schuld an der zunächst schlechten Stimmung ist der eskalierende Handelsstreit zwischen den beiden weltgrössten Volkswirtschaften USA und China. Der US-Protektionismus bleibe das grösste Risiko für die Finanzmärkte und dürfte zunehmende Kursschwankungen nach sich ziehen, warnte Richard Turnill, globaler Chef-Anlagestratege beim Vermögensverwalter BlackRock. Etliche Börsianer befürchten, dass der Konflikt weiter eskalieren wird, da beide Seiten nicht nachgeben dürften.

Die USA haben am Dienstag eine Liste mit chinesischen Importwaren veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Die betroffenen Waren hätten einen Wert von "schätzungsweise 50 Milliarden Dollar", teilte das Büro des US-Handelsbeauftragten Robert Lighthizer mit. Betroffen sind Elektronikprodukte, Flugzeugteile, Medikamente, Maschinen und andere Güter. Am Mittwochmorgen kündigte China Zölle in gleicher Höhe für Waren aus den USA an. Peking will Vergeltungsstrafzölle von 25 Prozent auf - unter anderem - Sojabohnen, Flugzeuge und Flugzeugteile sowie Autos erheben. More Information

Konjunkturdaten finden in dieser Situation wenig Beachtung, selbst wenn sie positiv überraschen. Vorbörslich wurde der ADP-Arbeitsmarktbericht für März veröffentlicht. Demnach entstanden im privaten Sektor im vergangenen Monat 241.000 Stellen, während Volkswirte mit einem Plus von 200.000 gerechnet hatten. Der ADP-Bericht gilt als Indikator für die offiziellen monatlichen Arbeitsmarktdaten der US-Regierung am Freitag. Angesichts bereits praktisch bestehender Vollbeschäftigung sind die Daten jedoch nur von untergeordneter Relevanz für die Märkte.

Kurz nach der Startglocke folgte der Markit-Einkaufsmanagerindex für den Servicesektor. Als Ergebnis der zweiten Umfrage im März wurde ein Wert von 54,0 erwartet, der somit knapp unter der ersten Veröffentlichung (54,1) und den Erwartungen der Analysten liegt. Im Vormonat hatte der Indexstand 55,9 betragen.

