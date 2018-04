Der Stabilisierungsversuch an der Wall Street scheint am Dienstag auf etwas wackligen Beinen zu stehen.

Der Dow Jones ging bei 23'698,33 Punkten mit einem Plus von 0,23 Prozent in den Handel und hält sich mit deutlichen Schwankungen weiterhin im Plus. Der NASDAQ Composite hatte bei 6'924,35 Zählern um 0,79 Prozent fester eröffnet und war dann zunächst in die Verlustzone gefallen. Aktuell notiert er auf Vortagesniveau.

Die Angst vor einem weltweiten Handelskrieg und einer verschärften Regulierung der Technologiebranche sitze den Anlegern noch immer im Nacken, heisst es. Speziell Technologiewerte seien daher anfällig für weitere Verluste. Andererseits sei der April erfahrungsgemäss einer der besten Monate an den Aktienmärkten. Trotz des holprigen Starts in den Monat bestehe daher noch Hoffnung.

Unternehmensseitig steht vor allem der Börsengang (IPO) des Musik-Streamingdienstes Spotify an der traditionsreichen New York Stock Exchange (NYSE) im Fokus. Spotify wird für einen Lichtblick in der gebeutelten Tech-Branche sorgen, glaubt Experte Wilson. Allerdings sei der Zeitpunkt des Börsengangs, der kein Börsengang im eigentlichen Sinne sei, denkbar schlecht für Verkäufer der Aktie, wenn man auf die jüngste Kursentwicklung des US-Videostreaming-Dienstes Netflix schaue. Spotify startete mit einem Erstkurs bei 165,90 US-Dollar an der NYSE.

awp international / Dow Jones Newswires